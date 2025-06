La strada per la Conca del Pra riaperta solo per chi svolge attività economica

La strada che da Villanova sale alla Conca del Pra è stata riaperta solo per chi svolge attività economica in quella che è una delle località più turistiche della Val Pellice. Rispetto alle previsioni iniziali, che individuavano la riapertura per tutti a metà giugno, il cantiere per mettere in sicurezza il punto della strada travolto da una frana è ancora in corso.

“Spero che per la fine di giugno i lavori siano terminati, nel frattempo la salita è autorizzata, dalle 17 alle 8, solo per gli aventi diritto che svolgono attività economica nella Conca. Sono esclusi, quindi, tutti gli altri aventi diritto, ad esempio, chi è proprietario di case o terreni ma non svolge attività economica” spiega il sindaco di Bobbio Pellice, Mauro Vignola.

Quando verrà revocato per tutti il divieto di transito, probabilmente sarà possibile salire in automobile anche per i turisti: “La Città metropolitana infatti ha emesso l'autorizzazione per la stagione turistica con le stesse caratteristiche dello scorso anno. Tuttavia ci riserviamo di verificare al termine dei lavori la reale possibilità di aprire a tutti la salita in auto”.