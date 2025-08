Rinasce il giardino di via Ponzio: addio al degrado, ecco nuovi giochi

Il giardino di via Ponzio 34, nel quartiere Pozzo Strada, è pronto a tornare a nuova vita. Dopo anni di incuria e usura, è arrivato alla conclusione un significativo intervento di riqualificazione che punta a restituire al quartiere uno spazio verde sicuro, accessibile e inclusivo. I lavori rientrano nel piano finanziato attraverso i fondi europei Pnrr, destinati alla rete delle biblioteche di prossimità attive entro un raggio di 750 metri.

La trasformazione (oggetto di un sopralluogo della Circoscrizione 3, con la coordinatrice Katia Ballone) è già visibile: via i vecchi giochi deteriorati, e spazio a tre nuove strutture ludiche progettate per essere accessibili a tutti i bambini. Nello specifico, sono stati installati: un dondolo a molla a due posti, uno scivolo singolo con scaletta e un’altalena con doppia seduta, a tavoletta e gabbietta, per rispondere alle diverse esigenze motorie.

A rendere ancora più sicura l’area gioco è la nuova pavimentazione in gomma antitrauma, colorata e colata in opera, che sostituisce i vecchi piastrelloni ormai danneggiati. In parallelo, è stata effettuata la manutenzione della pavimentazione del piazzale, con il ripristino dei cedimenti e la messa in quota delle superfici in graniglia di cemento. Non mancano interventi sugli arredi urbani: sostituite le assi di legno delle panchine e posizionati nuovi cestini portarifiuti.

Un’ulteriore novità è la recinzione rustica in legno, installata sul lato mancante di via Ponzio per garantire una maggiore protezione del perimetro verde.