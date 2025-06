I Consulenti del Lavoro di Torino riscrivono il modo di rendicontare la professione

Trasparenza. Comunità. Innovazione. Sono queste le parole chiave del Bilancio POP 2024, presentato oggi dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Torino durante l’assemblea annuale

Non è solo un bilancio: è un gesto politico, culturale e sociale. È il racconto, accessibile a tutti, di una professione che vive con la società che cambia, e, di riflesso, innova il suo linguaggio per avvicinarsi alle persone attraverso una comunicazione di immediata comprensione.

Il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Torino, per primo in Italia nel suocontesto, si dota di un Popular Financial Reporting: un bilancio che non parla solo con numeri e tabelle, ma racconta valore, impegno e visione.

“Vogliamo costruire fiducia e valorizzare il nostro ruolo sociale. Con il Bilancio POP apriamo le porte del nostro mondo a tutta la cittadinanza. È uno specchio fedele delle nostre azioni, ma anche una finestra sul futuro della professione. Un futuro fatto di partecipazione, legalità, etica e coraggio.” Fabrizio Bontempo, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino

Un anno di numeri che parlano di persone

Il Bilancio POP 2024 fotografa un anno di trasformazione profonda, in cui la categoria professionale si è confermata protagonista del cambiamento confermando il suo ruolo di tutela della legalità:

752 professionisti iscritti nella Provincia di Torino, con una presenza femminile sempre più forte e una generazione di praticanti in crescita.

Oltre 65 eventi pubblici, più di 3.000 partecipanti, centinaia di ore di formazione gratuita.

Una Settimana della Legalità con mostra storica e convegni, celebrando i 45 anni della storia dei Consulenti del Lavoro con uno sguardo alle sfide del presente: intelligenza artificiale, welfare, appalti, sostenibilità.

80 contratti certificati, 160 conciliazioni ratificate, un presidio attivo per la tutela dei lavoratori e la qualità delle relazioni industriali.

Un'analisi di oltre 500 contenuti web tramite Sentiment Analysis, che mostra un sentiment positivo o neutro nel 97% dei casi e un crescente engagement digitale (+21% rispetto all’anno precedente).

Un’intensa attività social: oltre 1.400 follower su Facebook e altri social, decine di comunicazioni settimanali tra newsletter, circolari e vetrine informative.

Un’interazione capillare con il territorio, la pubblica amministrazione, le scuole, le istituzioni, le imprese e le università, con oltre 30 partner coinvolti in progetti di impatto concreto.

“Il Bilancio POP è una rivoluzione culturale. Il bilancio Pop racconta con un linguaggio narrativo, orientato ai cittadini, alle istituzioni e a tutti portatori di interesse, numeri e informazioni rilevanti e di risultato di un dato periodo di azione. È un modo inclusivo e accessibile per rendere conto di ciò che si fa, ma anche per raccontarlo in modo chiaro e coinvolgente. È il modo più potente per generare fiducia.” Prof. Paolo Biancone, Coordinatore Scientifico del progetto e Professore di Accounting all’Università di Torino

Un laboratorio nazionale di innovazione civica

Il Bilancio POP è frutto del Protocollo d’Intesa tra l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Torino e il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, che ha reso possibile un lavoro pionieristico a livello nazionale. Torino si conferma così città-laboratorio, anticipando modelli che potrebbero essere replicati in tutta Italia.

Oltre a ciò, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro promuove numerosi progetti di categoria rivolti ai giovani:

Il videogioco educativo “GenL – Generazione Legalità”, sviluppato nel 2019 grazie all'iniziativa del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, della Fondazione Studi Consulenti per il Lavoro e dell’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, è stato utilizzato da oltre 2 milioni di studenti ed è stato protagonista anche alle Universiadi Invernali 2025.

Il Truck Tour nazionale “Il lavoro viaggia con noi”, che ha fatto tappa in 24 città italiane, a Torino a maggio 2025, promuove orientamento e cultura della legalità nei rapporti di lavoro.

Il Job Film Days Festival, laboratorio di “cinema per i diritti di chi lavora”, dove i Consulenti del Lavoro non sono spettatori, ma co-protagonisti del cambiamento mediante il finanziamento di un premio per la miglior sceneggiatura.

Un bilancio per proporre una visione

Per il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Torino il Bilancio POP non è solo un documento: è un manifesto di professionalità al servizio della società. Dotarsi di tale strumento vuole rappresentare un messaggio rispetto al ruolo sociale svolto dai consulenti del lavoro nel contesto nazionale e locale. E’ uno strumento innovativo di comunicazione verso il pubblico, che da oggi affianca le consuete comunicazioni tecniche per rendere immediatamente comprensibile il ruolo dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino e consentire di valutare le ricadute del suo operato sul territorio.

La sua diffusione sarà capillare: pubblicazione online, newsletter, comunicati agli stakeholder, registrazioni video pubbliche e invio mirato alle scuole, ai media e alle istituzioni del territorio.