I 3 Migliori Builder AI No-Code per App e Siti Web (+ Pro e Contro)

L’intelligenza Artificiale nel Tessuto Economico Italiano

L’intelligenza artificiale ha fatto dei progressi incredibili andando a diventare uno strumento di lavoro per la maggior parte delle persone.

Tutte le attività che hanno a che fare con testi e dati hanno trovato un modo originale per utilizzare i servizi proposti dai grandi modelli di intelligenza generativa.

Uno studio condotto verso la fine del 2023 dagli esperti di consulenza aziendale di “The European House – Ambrosetti”, in collaborazione con Microsoft Italia, andava a chiedere in quali settori economici si sarebbero osservati i principali benefici per il Paese e per lo sviluppo del Made in Italy.

Le opinioni di oltre la metà del campione statistico mostravano la convinzione che i settori ad alto valore come: Finanza, ICT e Logistica avrebbero avuto un beneficio dall’applicazione della tecnologia dell’intelligenza artificiale.

Nel biennio successivo la realtà ha dimostrato che un range più ampio di settori economici ha saputo sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare la produttività, tuttavia il settore ICT spicca come uno dei settori che ha avuto il maggior beneficio.

L’intelligenza Artificiale e lo Sviluppo di App e Siti Web

Grazie a potenti tool di intelligenza generativa, gli “AI builder No-Code”, la creazione di app e siti web è diventata accessibile a più persone, ma soprattutto ha permesso agli esperti di programmazione di velocizzare notevolmente la scrittura di codice.

Questi tool hanno permesso agli sviluppatori freelance di poter competere con agenzie di software composte da schiere di sviluppatori professionisti.

Di seguito andiamo ad elencare i 3 migliori AI builder No-Code attualmente disponibili sul mercato e ne esamineremo tutti i vantaggi e svantaggi.

Analisi Dettagliata di 3 Builder AI No-Code

Sia che tu sia un esperto di digital marketing che vuole creare una landing page per vendere di più o che tu sia uno sviluppatore freelance intento a creare un app o un sito per conto di un tuo cliente: qui troverai lo strumento giusto per iniziare.

Sebbene questi strumenti siano nati per avvicinare al mondo del web design le persone che sono a digiuno di programmazione, possiamo tranquillamente affermare che anche gli sviluppatori più esperti amano utilizzare gli AI builder, per testare e provare prototipi e MVP (Minimum Viable Product).

Pensato per offrire una soluzione semplice ma completa, per la creazione di siti e web app, Hostinger Horizons è l’alternativa che unisce rapidità con efficienza. Particolarmente adatto ha in mente di creare un un sito moderno e professionale, senza doversi cimentare con le tipiche complessità di WordPress o di altre piattaforme CMS.

L’utente semplicemente rispondendo ad alcune domande (settore, tipo di attività, obiettivi) fornisce all’agente AI tutto quello che serve per generare in modo automatico un sito web completo con testi, immagini e struttura già ottimizzata per dispositivi mobili.

Desideri effettuare delle modifiche? Nessun problema, grazie all’editor drag & drop aggiungere e cambiare gli elementi creati è davvero un gioco da ragazzi.

Si tratta di una soluzione ideale per: piccoli business, liberi professionisti, portfolio personali e landing page.

Pro

Facilità di utilizzo: perfetto per principianti totali;

Hosting incluso: nessuna necessità di configurare domini o server;

Lingua Italiana: il sito è in lingua italiana;

AI copywriting: generatore di testi integrato.

Contro

Limitato a progetti poco complessi: limitato per quanto riguarda la personalizzazione;

Solo per siti e web app: non permette lo sviluppo di app iOS o Android..

Il sito Lovable.dev propone un builder alimentato dall’intelligenza artificiale che permette di creare interfacce web e app in pochi minuti.

Basta descrivere il risultato che si vuole ottenere e l’agente lavora per generare una prodotto completo, tutto semplicemente partendo dal linguaggio naturale.

Gli utenti possono ottenere un prodotto senza alcuna conoscenza di programmazione: basta avere in mente un'idea chiara e saperla spiegare con prompt.



Ad esempio, se l’utente scrive il prompt “Crea una app per gestire le prenotazioni di uno studio dentistico” Lovable è capace di generare in automatico l’interfaccia e l’architettura logica dell’app. Successivamente sarà possibile effettuare delle modifiche al prodotto attraverso la digitazione di altri prompt.

Non viene richiesta alcuna conoscenza informatica, questo ha permesso a molti utenti inesperti di rendere concrete le proprie idee.

Pro

Generazione basata su prompt: la creazione di app e siti diventa accessibile a tutti;

Supporto per app complesse: possibilità di realizzare strumenti web interattivi;

Preview immediata: l’app prende forma in tempo reale ad ogni modifica;

Perfetta integrazione UI/UX: design funzionale e moderno.

Contro

Contro Nessun piano gratuito completo: serve un abbonamento per accedere a tutte le funzioni;

Richieste abilità di prompt engineering: chi è totalmente nuovo all’AI potrebbe avere difficoltà ad esprimere le sue idee.

Bolt è un builder dall’interfaccia accattivante che va a riprendere il design di Visual Studio Code o di altri editor di sviluppo. A differenza dei classici editor con Bolt è possibile generare siti web altamente professionali e completamente responsive con una grandissima facilità.

L’intelligenza artificiale di Bolt chiede all’utente attraverso un percorso guidato: il tipo di progetto, settore e preferenze stilistiche, caratteristiche e funzionalità.

L’utente è in grado di generare un sito web completo con testi, sezioni, immagini stock e call-to-action in meno di tre minuti. Se poi si desidera effettuare delle modifiche, è possibile apportare i cambiamenti tramite un editor visuale molto intuitivo.

Pro

Rapidissimo: è possibile creare un sito in meno di 3 minuti;

Ottimo per la SEO: include funzionalità per la SEO;

Design premium: template puliti, con call to action per la conversione;

Subito online: perfetto per chi ha bisogno di una presenza digitale immediata.

Contro

Contro Funzioni limitate: in particolare per chi ha bisogno di funzionalità e-commerce;

Richieste conoscenza di programmazione: per modificare via editor online

Quale AI Builder Scegliere? Un Confronto Diretto

Ecco una tabella riepilogativa che permette di mettere a confronto i tre prodotti.

Caratteristica Horizons (Hostinger) Lovable.dev Bolt.new Tipo di progetto Siti Web, Web App App e Web App Siti Web Complessità supportata Bassa Alta Media Modalità di creazione Domande guidate Prompt in linguaggio naturale Guidata con AI Personalizzazione Limitata Alta Media Curva di apprendimento Molto bassa Media Molto bassa Ideale per Principianti, business locali Startup, prototipi Freelance, microimprese



Le Ragioni del Successo degli AI Builder

L’ascesa degli strumenti no-code alimentati da intelligenza artificiale che ha preso piede in questi ultimi anni sta dimostrando di essere un cambio di paradigma e non una semplice moda passeggera.

Il successo di questi strumenti si può generalizzare in questi tre punti essenziali:

Riduzione dei costi: eliminano (o riducono notevolmente) la necessità di un team di sviluppo di grandi dimensioni;

Velocità di esecuzione: la possibilità di passare da un progetto ad un MVP in ore permette di capire subito le potenzialità di un’idea.

Accessibilità: chiunque può costruire il suo prodotto digitale, anche senza possedere competenze tecniche.

Ricordiamo comunque che questi strumenti non sostituiscono in toto la presenza degli sviluppatori. La figura del developer, che sa cosa chiedere e come modificare il codice creato in automatico si dimostra essere ancora fondamentale.

Conclusione

Gli AI builder No-Code di ultima generazione come Horizons, Lovable.dev e Bolt stanno rendendo il web development più accessibile e democratico. Dallo studente alla prima esperienza al web engineer esperto l’utilizzo dell’intelligenza artificiale permette di accelerare e semplificare il processo creativo e produttivo.

L’importante è ricordare che il “tocco umano” è sempre indispensabile per avere un prodotto di eccellenza ed originale.















