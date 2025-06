I giovedì della Taverna Monviso a Carmagnola ripartono dalle "Illusioni Culinarie"

In occasione del Mondiale della Magia "FISM ITALY 2025", che si terrà dal 14 al 20 luglio presso Lingotto Fiere Torino, nasce l'evento "Illusioni Culinarie". Questa iniziativa ha l'intento di celebrare l'eccellenza della ristorazione piemontese, coinvolgendo i nomi più prestigiosi del settore nel periodo più MAGICO DELL'ANNO!

La Taverna Monviso, rinomata per la sua proposta gastronomica autentica e innovativa, avrà il piacere di accogliere i suoi affezionati clienti la sera del 26 giugno. Durante la serata, gli ospiti potranno godere di un emozionante spettacolo di Close-Up, grazie all'intrattenimento di un artista dalle incredibili capacità, che porterà la magia direttamente a tavola, creando un'esperienza unica e coinvolgente.

"Illusioni Culinarie" rappresenta un'opportunità imperdibile per gli amanti della buona cucina e della magia, unendo sapori straordinari a momenti di pura meraviglia. Non perdere l'occasione di vivere un evento che promette di sorprendere e deliziare .

Rinu Garavagno Cuoca e Patron della Taverna Monviso saprà invece incantare con la sua cucina Tradizionale aprendo così gli eventi dei GIOVEDI A CARMAGNOLA che saranno caratterizzati dalla Cucina Pop che è basata proprio sull’utilizzo di elementi freschi e stagionali che vanno a creare dei piatti sani e gustosi, a metà tra tradizione e innovazione .

Come tutti gli anni i “Giovedì della Taverna” saranno con un connubio con la cucina Regionale Italiana partendo proprio con un classico dei Giovedi, la Sardegna.

La Taverna Monviso, gestita con passione da Rinu, si distingue come una vera e propria trattoria di tradizione. Qui, il rispetto per le ricette casalinghe e l'attenzione alla qualità degli ingredienti sono pilastri fondamentali. Come racconta la stessa Rinu, "La trattoria è una trattoria di tradizione dei tajarin, degli gnocchi fatti in casa, dei dolci, del carpione, un inno all'autenticità e al sapore genuino, con un tocco di dolcezza finale che rimanda ai ricordi d'infanzia e alle abilità casalinghe.”

Quando si parla di “Cucina PoP“, la Taverna Monviso ha le idee chiare. Rinu svela che uno dei loro piatti più armoniosi e amati sono "i brasati, sono gli arrosti dove i profumi del territorio dei nostri orti esaltano il sapore della carne di tradizione." Una dichiarazione d'amore per la materia prima locale, che si traduce in piatti ricchi e avvolgenti, capaci di scaldare il cuore e il palato.

L'armonia alla Taverna Monviso non è solo nel piatto. Anche la musica gioca un ruolo fondamentale nell'esperienza, e qui si ascolta spesso la bossa nova, che infonde un'atmosfera piacevole e rilassata.

Rinu e il suo team vi aspettano a cena tutti i giorni e a pranzo e cena la domenica, il giorno di chiusura è il martedì.

Contatti Antica Trattoria Monviso:

LARGO VITTORIO VENETO 11 - 10022 Carmagnola (TO)

Telefono: +39 348 924 9585

Sito Web: Taverna Monviso

Facebook: https://www.facebook.com/Tavernamonvisocarmagnola/

Instagram: @taverna_monviso