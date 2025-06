Grande partecipazione per la “Seconda Conversazione Collaborativa” di UNA – Aziende della comunicazione unite al Circolo del Design

L’Hub Branding di UNA – Aziende della Comunicazione Unite ha organizzato con grande partecipazione la Seconda Conversazione Collaborativa sul branding e il pop management nell’era digitale, nella splendida cornice del Circolo del Design.

L’incontro di alcuni giorni fa, seconda tappa dopo Milano nella sede di Google, che si inserisce in un percorso di confronto promosso dall’associazione e dell’hub, ha registrato la presenza di oltre 60 professionisti e professioniste del settore – fra brand manager, designer, consulenti e stakeholder della comunicazione delle agenzie associate a UNA – a testimonianza dell’interesse e del desiderio di approfondimento sul tema. Il format stesso, una conversazione collaborativa, nasce proprio per coinvolgere relatori e relatrici ed il pubblico, in una dinamica attiva e propositiva.

L’evento si è aperto con i saluti di Luca Cavallini, Portavoce del Branding Hub, e di Serena Fasano, delegata Piemonte di UNA, che hanno sottolineato l’importanza di questi momenti di confronto per fare sistema e promuovere l’eccellenza della comunicazione italiana. In particolare, Luca Cavallini ha evidenziato la necessità di sviluppare la cultura del branding nei nuovi scenari di comunicazione, mentre Serena fasano ha espresso grande soddisfazione per il riscontro della Territoriale.

A condurre la conversazione sono stati Matteo Lusiani, Brand Consultant e autore del libro “Il brand raccontato”, e Marco Minghetti, partner di Bip Red ed editorialista di Nova - Il Sole 24 Ore e fondatore della community Pop Management, che hanno sapientemente moderato il dibattito insieme a Ruben Abbattista, Vicepresidente Circolo del Design e Maurizio Bramezza, Responsabile Comunicazione Euromaster. E ancora, Stefania Tozzini, responsabile dipartimento comunicazione e promozione della Città di Torino, Michele Cornetto, Founder di Tembo, Simona Quaglia, Responsabile Ufficio Comunicazione per Urmet Spa, Valerio Saffirio, Ceo di Black Engineering,

Ognuno ha portato visioni e stimoli legati al proprio contesto: sono stati evidenziati gli insight sulle tecnologie per un branding emozionale e partecipativo, l’engagement multicanale in ambito B2B, l’integrazione nei progetti di brand experience, o la prospettiva istituzionale sull’innovazione urbana e sulla collaborazione pubblico-privato.

Un concetto però è emerso sopra gli altri: il coraggio.

Il coraggio delle aziende, delle persone, dei brand di esprimere l’autenticità.