Aggressione sul bus in corso Mortara: fuori pericolo il 28enne accoltellato alla gola

Ha ricevuto diverse coltellate al collo e alla spalla, ma non è in pericolo di vita il 28enne accoltellato ieri sera in corso Mortara, angolo via Livorno, mentre si trovava su un bus della linea 72.

L'uomo che l'ha aggredito è riuscito a fuggire approfittando delle porte aperte del mezzo diretto a Venaria una volta giunto alla fermata.

A prestare i primi soccorsi alla vittima è stato un ragazzo che è sopraggiunto con lo scooter. Il ferito è stato poi portato e ricoverato al San Giovanni Bosco dove ha ricevuto le cure alle ferite, nessuna grave come sembrava in un primo momento.

L'aggressione sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra due cittadini nordafricani.

A indagare su quanto successo è la polizia. Sui mezzi GTT sono sempre presenti telecamere a circuito chiuso quindi non dovrebbe essere difficile riuscire a ricostruire la dinamica di quanto successo, ma l'obiettivo è risalire all'identità dell'aggressore.