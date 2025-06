Le 5 professioni del futuro e come l’AI cambierà il mondo del lavoro

Chi si affaccia oggi al mondo del lavoro o semplicemente inizia a costruire il proprio futuro attraverso la scelta della scuola giusta deve fare i conti con un mercato in forte trasformazione. Dalla digitalizzazione alla crescente attenzione alla sostenibilità, sono tanti i fattori che stanno cambiando le carte in tavola. Tra questi, uno dei più attuali e potenti è lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, la quale potrebbe far scomparire svariate professioni, ma anche farne nascere di nuove.

Per capire come muoversi al fine di costruirsi una carriera solida a prova di cambiamento, è utile, in primo luogo, tenere conto di quelli che potrebbero essere i lavori più richiesti del futuro. Naturalmente, non meno importante è tenere conto dei propri talenti e aspirazioni, i quali possono influenzare in modo determinante la scelta.

Se sei in cerca di consigli utili per individuare il percorso giusto, leggi i suggerimenti di Efficacemente su come capire cosa fare nella vita; laddove invece volessi scoprire quali sono le professioni del futuro e quale impatto potrebbe avere l’AI sul mondo del lavoro, continua a leggere questo articolo.

Le 5 professioni del futuro

Sebbene non sia possibile sapere con certezza quali saranno le professioni più richieste da qui a cinque o dieci anni, alcuni fattori permettono di includere ai primi posti professioni che hanno a che fare con l’analisi dei dati, la sicurezza informatica, la robotica e naturalmente l’intelligenza artificiale. Anche il settore sanitario potrebbe continuare a offrire molte opportunità.

Entrando più nel dettaglio, è possibile includere tra i primi posti le seguenti professioni:

Data Scientist : questo professionista si occupa di big data e, in particolare, della loro estrazione, interpretazione, analisi e manipolazione;

: questo professionista si occupa di big data e, in particolare, della loro estrazione, interpretazione, analisi e manipolazione; specialista in Cybersecurity : come si può facilmente intuire, questo specialista si occupa di sicurezza informatica;

: come si può facilmente intuire, questo specialista si occupa di sicurezza informatica; ingegnere robotico : il settore della robotica è in continua crescita e renderà sempre più richiesta la figura dell’ingegnere robotico;

: il settore della robotica è in continua crescita e renderà sempre più richiesta la figura dell’ingegnere robotico; AI Specialist : se il trend attuale proseguirà, figure come l’AI specialist saranno sempre più richieste in ogni settore e presso tutte le aziende che desiderano includere nei propri processi soluzioni di intelligenza artificiale;

: se il trend attuale proseguirà, figure come l’AI specialist saranno sempre più richieste in ogni settore e presso tutte le aziende che desiderano includere nei propri processi soluzioni di intelligenza artificiale; Professionisti del settore sanitario: l’invecchiamento della popolazione e una sempre maggiore attenzione alla salute permettono di prevedere un futuro sicuro anche per i professionisti del settore sanitario.

Come l’AI cambierà il mondo del lavoro

Oggi, chi si trova a dover decidere che cosa fare nella vita e su quale professione puntare non può non tenere conto dell’impatto che l’Intelligenza Artificiale avrà, nei prossimi anni, in tutti i settori lavorativi.

Se la sua crescita e il suo sviluppo proseguiranno, si arriverà ad automatizzare numerosi processi e si arriverà alla scomparsa di alcune professioni, nonché al cambiamento di numerose altre.

Ad esempio, il Data Scientist potrà sfruttare i sistemi più evoluti per velocizzare il processo, ridurre le attività ripetitive, limitare l’errore umano, mentre gli ingegneri robotici potranno dare vita a robot sempre più intelligenti e sofisticati. Nemmeno le professioni sanitarie saranno esenti da cambiamenti, grazie al progredire della tecnologia e all’aiuto che essa può apportare nel loro lavoro.