Cancello esce da binario e lo schiaccia, morto 66enne: incidente sul lavoro nel Materano

(Adnkronos) - Un lavoratore di 66 anni, dipendente di una ditta dei servizi di igiene urbana, è morto questa mattina nell'area artigianale di Colobraro, in provincia di Matera, in un infortunio sul lavoro. Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato schiacciato da un cancello di cui si ipotizza un guasto perché sarebbe uscito dal binario.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sulla dinamica dell'evento tragico sono in corso accertamenti dei Carabinieri e degli ispettori della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'azienda sanitaria provinciale di Matera.

Dopo la tragedia, la Uil Basilicata ha chiesto la convocazione del comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.