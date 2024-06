Cambio della guardia in Confagricoltura Torino: Gian Luigi Orsolani eletto presidente all'unanimità

Nuovo presidente per Confagricoltura Torino : si tratta di Gian Luigi Orsolani , eletto all'unanimità in occasione dell'assemblea annuale degli associati dell’Unione Agricoltori della provincia di Torino. Raccoglie il testimone da Tommaso Visca .

Nove, come da statuto, sono stati i rappresentanti eletti dall’Assemblea per comporre il Consiglio Direttivo, oltre ai presidenti dei sindacati di categoria e quelli delle sezioni di prodotto, eletti nei giorni scorsi. Il neo-presidente ha poi nominato i tre vice-presidenti: Cristina Donalisio, già presidente della sezione di prodotto lattiero-casearia, Sergio Tos, vicepresidente della Cantina della Serra, presidente di Agritecna Torino e rappresentante della nostra Unione per il Canavese e Marco Peverengo, già assessore all’Agricoltura di Cavour. Cristina Donalisio rivestirà il ruolo di vice-presidente vicario.

”Un sentito ringraziamento per la fiducia accordatami e al mio predecessore per quanto fatto nei sei anni che lo hanno visto impegnato in momenti di grandi difficoltà per il nostro settore - ha detto Orsolani -. Garantisco fin d’ora tutto il mio impegno per onorare questo incarico prestigioso, con l’aiuto del Consiglio Direttivo, del direttore Maria Luisa Cerale e di tutto lo staff della nostra Unione”.