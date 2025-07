“Cammina con Matteo”: trekking solidale al Rifugio Gastaldi

Torna per la sua sesta edizione il progetto "Cammina con Matteo", un’esperienza di trekking tra silenzio, natura e spiritualità che sabato 12 luglio 2025 porterà i partecipanti fino al suggestivo Rifugio Gastaldi, a quota 2659 metri, nel cuore delle Alpi Graie.

Il ritrovo è fissato per le ore 7 presso la Circoscrizione 5, in via Stradella 192. Da lì si partirà in auto verso il Pian della Mussa, con arrivo previsto intorno alle 8.30. La camminata vera e propria inizierà alle ore 9, lungo un sentiero alpino che condurrà i partecipanti, dopo circa tre ore di cammino, al Rifugio Gastaldi, uno dei punti panoramici più affascinanti della zona.

La giornata proseguirà con un pranzo, libero o presso il rifugio, e con la discesa di rientro prevista per le 17 al Pian della Mussa. L’iniziativa, patrocinata dalla Circoscrizione 5, è un’occasione per riscoprire il contatto con la montagna, vivere un’esperienza comunitaria e dedicare un pensiero a Matteo, a cui il progetto è dedicato.

Per informazioni e iscrizioni: 338.5457965 e info@associazionematteoeconnoi.org.