“Cammina con Matteo”, trekking dal cuore di Torino al Pian della Mussa

Un percorso che parte dalla città e arriva fino alle quote alte della montagna piemontese, attraversando sentieri e panorami alpini in una camminata dedicata al contatto con la natura. È in programma sabato 11 luglio 2026 l’escursione “Cammina con Matteo”, una passeggiata di trekking che prenderà il via dal parcheggio adiacente alla Circoscrizione 5, in via Stradella.

Il ritrovo è fissato alle ore 7 del mattino, con una giornata che si protrarrà fino al tardo pomeriggio.

Un itinerario verso il Pian della Mussa

La camminata prevede un percorso escursionistico che porterà i partecipanti fino al Pian della Mussa, con arrivo al Rifugio Gastaldi, situato a 2659 metri di quota. Un tragitto pensato per favorire un’esperienza immersiva nella natura, lontana dai ritmi cittadini.

Durante la giornata è previsto il pranzo, che potrà essere consumato al Rifugio Gastaldi oppure al sacco, a seconda delle preferenze dei partecipanti. Un momento di pausa che si inserisce in un contesto di condivisione. Rientro previsto nel tardo pomeriggio dopo la discesa verso la città.