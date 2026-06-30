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Cronaca | 30 giugno 2026, 09:29

L'auto “ignora” il cantiere di piazza Baldissera e attraversa l’area dei lavori

Il mezzo ripreso mentre sale lungo la strada in direzione di via Stradella

L'auto che entra nel cantiere

L'auto che entra nel cantiere

Un’area di cantiere chiusa al traffico che, per qualche istante, si trasforma in una corsia improvvisata. Con un'auto che è riuscita a entrare nel perimetro dei lavori e a percorrere l’intero tratto da piazza Baldissera a via Stradella, nonostante i divieti e la presenza delle recinzioni.

Non bastassero le parole, ecco le foto scattate dai residenti che non sembrano lasciare spazio all'immaginazione. Una manovra che, al di là del singolo episodio, solleva anche qualche legittimo dubbio sulla reale efficacia delle interdizioni al traffico nella zona interessata dai lavori in corso.

L'auto che entra nel cantiere

L'auto che entra nel cantiere

Philippe Versienti

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