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Cronaca | 28 giugno 2026, 11:20

Intrappolato nelle condotte fognarie a soli dieci giorni di vita: salvato un cucciolo e ricongiunto alla madre

Il delicato intervento in Strada dell'Aeroporto si conclude a lieto fine grazie a un'operazione congiunta di soccorritori e polizia

Intrappolato nelle condotte fognarie a soli dieci giorni di vita: salvato un cucciolo e ricongiunto alla madre

Un cucciolo di cane di appena dieci giorni è stato salvato dopo essere rimasto incastrato per ore all'interno di una condotta fognaria in Strada dell'Aeroporto. L'allarme è scattato grazie alla segnalazione di un residente della zona che ha fatto attivare una complessa macchina dei soccorsi per recuperare l'animale e salvargli la vita.

Le operazioni sono risultate complicate a causa degli spazi ridotti, bui e impervi della tubatura. Dopo ore di intervento di soccorritori e polizia si è riusciti a estrarre il cane dalla fognatura, affidandolo immediatamente alle cure del servizio veterinario.

Le prime verifiche mediche hanno subito evidenziato una situazione critica: per garantire la sopravvivenza del cucciolo, era assolutamente necessario rintracciarne la madre in tempi brevi. I soccorritori sono quindi ritornati sul luogo del ritrovamento, dove sono riusciti a individuare sia la madre sia gli altri otto cuccioli della stessa cucciolata.

Tutta la famiglia di cagnolini è stata presa in carico da un'associazione specializzata e trasferita in sicurezza presso una struttura idonea. In serata, i veterinari hanno confermato che il cucciolo salvato è riuscito a stabilizzare la propria temperatura corporea e, dopo essere stato riconosciuto e allattato dalla madre, ha iniziato a riprendersi progressivamente.

Redazione

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