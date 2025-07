Dal teatro alla cover band dei nomadi, tutti gli appuntamenti di Coazze fino al 20 luglio

Di seguito tutti gli appuntamenti della seconda di luglio a Coazze.

Giovedì 10 luglio alle 20,45 presso l’Ecomuseo dell’Alta Val Sangone presentazione del libro di Elisa Bevilacqua, Mara Rosso e Guido Ostorero “Una città di giovani – 50 anni del Blaise Pascal di Giaveno”: la storia dell’istituto superiore attraverso documenti, fotografie e testimonianze. Ingresso libero.

Venerdì 11 luglio alle ore 20, 45 presso il Palafeste, “Giù la maschera” – spettacolo teatrale a cura di Liberi Pensatori – Paul Valery, nell’ambito della XIX edizione del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del ‘900.

Una nuova produzione originale di Liberipensatori Paul Valery, da un’idea di Stefania Rosso: un incontro tra i personaggi femminili di Luigi Pirandello, portati in scena da Elena Canone, Stefania Rosso e Daniela Vassallo per dare voce a cinque figure femminili provenienti da alcune delle opere più celebri di Pirandello in un gioco di identità e di confronti.

Ascolteremo personaggi, pur distanti nel tempo e nello spazio, ritrovarsi a dialogare sui temi universali della verità, della maschera sociale, della libertà e del destino, dando vita a un profondo dibattito che travalica le epoche; in un'ora di interazioni intense, dove le attrici, rimanendo fedeli ai propri ruoli, reinterpretano le situazioni in base al confronto con le altre.

Ogni scena è un incontro, una riflessione, un dibattito che esplora le contraddizioni e le complessità della natura umana, mettendo in luce le inquietudini delle donne di ieri e di oggi.

Info e prevendita biglietti (€ 15 interi, € 12 ridotti) presso l’Ufficio turistico, 011 9349681 oppure turismo@comune.coazze.to.it

Sabato 12 luglio alle ore 17 presso la Biblioteca comunale (via Matteotti 4), nell’ambito della rassegna Libri in terrazza, presentazione del libro “Le ragazze di Pontremoli” di Mario Abrate. In questo libro l’autore racconta la sua esperienza umana e professionale di direttore dell’Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli.

Insieme alla sua sono narrate le vicende di Giulia, giovane educatrice ma anche quelle di Jennifer, Jessica, Sarah, Anna, Miriam, Violeta, Kristina e Nicoletta, alcune delle tante “ragazze di Pontremoli”.

Sono storie di giovani donne, dei loro crimini, di alti muri gialli, velluti rossi e fantastici leggins color fucsia. Ingresso libero.

Sabato 12 luglio dalle ore 19 in via Prever Concerto Angeli di Strada (cover Nomadi) presso il Bar della Posta. Ingresso libero. Punto gastronomico a cura di I Pianas. Per info: 335 5946059

Domenica 13 luglio alle ore 17 ritrovo presso l’Ufficio Turistico (Viale Italia ’61 n. 3) per la passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani, accompagnati dalla voce narrante del Professor Piero Leonardi. Pirandello fu ospite a Coazze nel 1901, dalla sorella Lina, e fu particolarmente impressionato dal campanile, dalle fabbriche, dalla grande quantità di acqua e da alcune persone come Luigi Prever. Il professore Leonardi porterà in pubblico per la prima volta in quella occasione la sua ultima fatica letteraria “Luigi Pirandello – Coazze a suo modo”, un volume che raccoglie tutte le opere "scaturite" dalla villeggiatura dal premio Nobel siciliano in valle. Prefazione di Sabrina Gonzatto, presidente dell’associazione Linguadoc che da 19 anni organizza il Festival Pirandello, Gondour edizioni.

La partecipazione alla passeggiata è gratuita con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico, 011/9349681 oppure mail turismo@comune.coazze.to.it

In caso di maltempo l’evento è rimandato al 20/07.

La prossima visita guidata alla Miniera di Garida, presso Forno di Coazze, è sabato 19 luglio alle ore 15. Non perdete l’occasione di visitare un luogo fantastico, che era lavoro per i minatori alla ricerca del talco, e oggi è uno scrigno di geologia. Il costo della visita, condotta da guide esperte che raccontano particolari geologici, storici e naturalistici, è di 13 € (sconto a 11 € per tesserati Cai e Abbonamento Musei, ridotto per bambini dai 7 ai 12 anni 10 €). Prenotazione obbligatoria entro il venerdì al numero telefonico 350 1039061 oppure presso l’Ufficio Turistico di Coazze al numero 011 9349681 o alla mail turismo@comune.coazze.to.it

20 luglio

Torna a grande richiesta la passeggiata Mangia cammina e bevi a Coazze, organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune. Natura, buon cibo, un bicchiere di vino. Partenza a gruppi dal centro paese (piazza Sergio De Vitis, a partire dalle ore 10), camminata fino al Castello passando dalla Varda, ritorno al parco comunale per il pranzo! Alla Varda si potranno degustare le cipolle ripiene, piatto tipico coazzese, senza carne. Sul pianoro del Castello in collaborazione con gli Alpini aperitivo con salumi e formaggi a km0. Infine, nel fresco del parco comunale, pranzo che comprende costine, insalata di fagiolini e pomodori, pesche ripiene, acqua e vino. Costo del pranzo 28 € (22 € per chi mangia soltanto al parco) per gli adulti, 12 € bambini da 5 a 12 anni. Iscrizioni entro il 16 luglio presso l’Ufficio turistico al numero 011 9349681 oppure via mail a turismo@comune.coazze.to.it