Edoardo Bennato in concerto a Torino: la doppia data al Teatro Alfieri

Edoardo Bennato in concerto al Teatro Alfieri di Torino per una doppia data il 10 e 11 novembre.

L’“impertinente” Peter Pan, allergico a ogni etichetta e sovversivo della musica, proporrà in concerto un formidabile juke-box di brani vecchi e nuovi, capolavori diventati pietre miliari della musica italiana.



Testi e note contraddistinti da una peculiarità di stile e un’eterogeneità di influenze che ne hanno fatto il capostipite di una genìa di irregolari della nostra canzone.



Sul palco i temi da sempre cari a Bennato e più che mai attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo. Il tutto accompagnato dalla sua pungente ironia, tra irriverenti provocazioni e inconfondibili melodie che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo. Bennato sarà accompagnato dalla sua band storica, la BeBand, composta da Raffaele Lopez alle tastiere, Giuseppe Scarpato alle chitarre, Gennaro Porcelli alle chitarre, Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria.