Cartelli coperti dalla vegetazione, erbacce e tigli da potare: "Troppi disagi e nessun intervento"

Rami che ostruiscono i parcheggi e si infilano nelle finestre delle abitazioni, segnali stradali coperti dalla vegetazione e sfalci d’erba abbandonati sui marciapiedi. È questa la fotografia del Borgo Crimea secondo il consigliere della Circoscrizione 8 Matteo Tabasso (Torino Bellissima), che ha presentato un’interpellanza per chiedere un intervento urgente sulla cura del verde e la manutenzione urbana ai piedi della collina torinese.

L’atto, indirizzato al presidente della Circoscrizione 8 e al coordinatore competente, parte dalle numerose segnalazioni dei residenti e da un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi insieme a un gruppo di cittadini. “La situazione è sotto gli occhi di tutti - spiega Tabasso -, eppure da mesi non si vede alcun miglioramento”.

Tra i problemi più gravi segnalati ci sono i rami dei tigli che in alcuni casi raggiungono le abitazioni, limitano la visuale e ostacolano la sosta delle auto lungo i bordi delle strade. Un caso emblematico si registra in via Bezzecca, dove il cartello che segnala la rotonda e il diritto di precedenza in prossimità dell’incrocio con via Sommacampagna è totalmente coperto dalla vegetazione, con seri rischi per la sicurezza stradale.

A questo si aggiungono le erbacce cresciute nei marciapiedi e nelle crepe dell’asfalto in vie come Sommacampagna e Volturno, oltre alla presenza, da mesi, di una transenna semidistrutta che ha preso il posto di un cartello stradale abbattuto in corso Fiume, sulla banchina salvagente.

Non meno grave è la gestione degli sfalci d’erba, che – dove effettuati – vengono lasciati a seccare sul posto, peggiorando l’aspetto delle strade anziché migliorarle. “Il decoro urbano e la sicurezza devono tornare a essere una priorità”, è l’appello del consigliere.