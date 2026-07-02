Biblioteca Bonhoeffer cardioprotetta, inaugurato un nuovo defibrillatore

La biblioteca civica Bonhoeffer compie un passo importante sul fronte della sicurezza e della tutela della salute. Da oggi la struttura è ufficialmente cardioprotetta grazie all'installazione di un nuovo defibrillatore, donato dal Lions Club nell'ambito delle iniziative dedicate alla prevenzione e alla protezione dei cittadini.

L'inaugurazione del dispositivo rappresenta molto più di una semplice consegna: è il risultato di una collaborazione concreta tra associazionismo e istituzioni, con l'obiettivo di rendere sempre più sicuri i luoghi pubblici maggiormente frequentati dalla comunità.

Un dispositivo che può salvare vite

Il nuovo defibrillatore sarà a disposizione in caso di emergenze cardiache, consentendo un intervento tempestivo nei primi minuti, spesso decisivi per aumentare le possibilità di sopravvivenza.

"La presenza dell'apparecchiatura all'interno della biblioteca - spiega il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -. rafforza la rete dei punti cardioprotetti presenti sul territorio e offre una tutela in più agli utenti della struttura, al personale e a tutti coloro che quotidianamente frequentano gli spazi dedicati alla cultura, allo studio e alle attività rivolte alla cittadinanza".