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S. Salvario / Lingotto | 02 luglio 2026, 13:40

Biblioteca Bonhoeffer cardioprotetta, inaugurato un nuovo defibrillatore

Il dispositivo, donato dal Lions Club, rafforza la sicurezza della struttura e amplia la rete dei presìdi salvavita sul territorio

Un defibrillatore per la Biblioteca Bonhoeffer

Un defibrillatore per la Biblioteca Bonhoeffer

La biblioteca civica Bonhoeffer compie un passo importante sul fronte della sicurezza e della tutela della salute. Da oggi la struttura è ufficialmente cardioprotetta grazie all'installazione di un nuovo defibrillatore, donato dal Lions Club nell'ambito delle iniziative dedicate alla prevenzione e alla protezione dei cittadini.

L'inaugurazione del dispositivo rappresenta molto più di una semplice consegna: è il risultato di una collaborazione concreta tra associazionismo e istituzioni, con l'obiettivo di rendere sempre più sicuri i luoghi pubblici maggiormente frequentati dalla comunità.

Un dispositivo che può salvare vite

Il nuovo defibrillatore sarà a disposizione in caso di emergenze cardiache, consentendo un intervento tempestivo nei primi minuti, spesso decisivi per aumentare le possibilità di sopravvivenza.

"La presenza dell'apparecchiatura all'interno della biblioteca - spiega il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -. rafforza la rete dei punti cardioprotetti presenti sul territorio e offre una tutela in più agli utenti della struttura, al personale e a tutti coloro che quotidianamente frequentano gli spazi dedicati alla cultura, allo studio e alle attività rivolte alla cittadinanza".

Un defibrillatore per la Biblioteca Bonhoeffer

Un defibrillatore per la Biblioteca Bonhoeffer

Un defibrillatore per la Biblioteca Bonhoeffer

Un defibrillatore per la Biblioteca Bonhoeffer

Un defibrillatore per la Biblioteca Bonhoeffer

Un defibrillatore per la Biblioteca Bonhoeffer

ph.ver.

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