Tentano il furto in uno studio medico e cadono nella trappola dei carabinieri, arrestati tre nonni-ladri

Il rumore di vetri infranti ha fatto allarmare alcuni residenti in strada Basse del Lingotto, la notte tra sabato e domenica. E' così scattata la segnalzione al 112, con i carabinieri del Radiomobile che in pochi minuti sono arrivati sul posto. Al civico 19, in particolare, sede di uno studio dentistico, i militari hanno sorpreso un uomo con addosso un passamontagna e intento a frugare nei cassetti della reception. Il malvivente, italiano e di 65 anni, non è però riuscito a rubare nulla.



I carabinieri lo hanno infatti trovato con ancora al seguito gli arnesi da scasso e in tasca una ricetrasmittente, strumento che non è passato inosservato. I militari hanno pensato di fingersi l’autore del colpo per mettersi in comunicazione radio con gli eventuali complici. L’intuizione ha colto nel segno perché in ascolto radio c’erano altri due uomini e, quando il finto ladro li ha invitati a pochi isolati dal luogo del colpo per spartirsi il bottino, si sono trovati i carabinieri ad attenderli. I complici, anch’essi italiani e rispettivamente di 57 e 67 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato insieme al sessantacinquenne per tentato furto aggravato e sono stati portati presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.