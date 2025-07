Notti d'estate a Moncalieri, una tre giorni da 15 mila visitatori

Si è conclusa con un grande successo l’edizione 2025 delle Notti d’Estate a Moncalieri, che dal 4 al 6 luglio ha trasformato il centro storico in un vivace palcoscenico diffuso tra musica, spettacoli, street food, mercatini e aperture straordinarie dei luoghi della cultura.

Più di 15 mila i visitatori

Oltre 15 000 i visitatori che hanno preso parte ai tre giorni di festa fra concerti, passeggiate, shopping sotto le stelle e momenti conviviali. A dare il ritmo anche quest’anno la musica di Fuori Campo, una due giorni di energia travolgente con postazioni musicali diffuse per tutto il centro storico, oltre a laboratori e spettacoli per bambini e famiglie. Grande successo anche per lo street food, che ha animato Borgo Navile grazie agli stand di Rolling Truck Festival: proposte regionali, internazionali e opzioni gluten free, vegane e vegetariane hanno conquistato gusti e palati fino a domenica.

Altro grande successo il ritorno di Spine – Festival di comicità pungente, giunto alla sua terza edizione nel suggestivo Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri, questa volta con ben quattro serate di stand-up comedy, di cui due hanno registrato il tutto esaurito, confermando l’apprezzamento di questo format fuori dalle righe. A confermare il successo dell’iniziativa anche i dati raccolti tramite un questionario somministrato da Pro Loco Moncalieri durante l’evento, che restituiscono un’immagine chiara del gradimento e del profilo del pubblico.

Gradimento del pubblico

Il lungo weekend si porta a casa una valutazione complessiva di 4,7 su 5. Il pubblico risulta equamente suddiviso fra le varie fasce d’età dai 26 anni agli over 50, a testimonianza di un’offerta capace di parlare a generazioni diverse. Il 48 % dei visitatori è residente a Moncalieri, mentre il 52 % proviene da Torino e dalla provincia, ed esprime grande apprezzamento per il centro storico della città. Più in generale tra i luoghi più famosi la quasi totalità degli intervistati (86%) menziona il Castello, il Real Collegio e la Fiera della Trippa, parte dell’iconica rassegna Gusto Festival di ottobre. Eventi gastronomici e musicali si confermano anche stavolta fra le proposte più apprezzate e richieste.

Le Notti d’Estate 2025 hanno così confermato la loro funzione di momento d’incontro comunitario, valorizzazione del centro e promozione culturale, grazie alla proficua collaborazione tra Comune, associazioni e imprese locali. Un modello virtuoso che guarda già al futuro, con l’occhio rivolto all’anno prossimo.

Prossima tappa? I festeggiamenti in onore del Beato Bernardo

Il calendario estivo di Moncalieri proseguirà con i giorni di Festa patronale del Beato Bernardo di Baden. Fra gli appuntamenti principali ricordiamo il concerto gospel con il Sunshine Gospel Choir e la rievocazione storico‑religiosa di sabato 12 luglio. Il 15 luglio, dopo la consegna dei riconoscimenti Giglio d’Argento a moncalieresi meritevoli i festeggiamenti del Beato - così come l’intero palinsesto di eventi estivi - si concluderanno con uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

Tutte le info cliccando su www.visitmoncalieri.it