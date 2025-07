Il torneo di Walking Football di Luserna San Giovanni premia anche la ricerca contro il cancro

Dopo le premiazioni la donazione alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo: si è chiuso così il torneo di Walking Football che si è svolto il fine settimana del 5 e 6 luglio a Luserna San Giovanni.

Giunta alla terza edizione in Val Pellice, la gara di calcio camminato è diventata internazionale ospitando squadre arrivate dalla Francia e dalla Svizzera. È stata proprio la squadra ticinese del Brusino ad aggiudicarsi il trofeo tra gli over 67 mentre nella categoria over 60 hanno primeggiato i genovesi della Us Superba e nella categoria over 40 femminile le milanesi della Us Gescal.

“Quest’anno non è stata richiesta alle società la quota di partecipazione al torneo, ma i giocatori e il pubblico sono stati invitati a fare una donazione alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo. Abbiamo così raccolto 450 euro che non è molto, ma tante piccole gocce come questa formano un mare” spiega Fredi Gallo, uno degli organizzatori.

Oltre alle squadre, domenica sono stati anche premiati i due giocatori del Pinerolo-Luserna, Livio Martina e Antonio Bua, perché durante una partita della scorsa primavera hanno soccorso il portiere della squadra avversaria colpito da un arresto cardiaco.