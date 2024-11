Commercio illegale di cani di razza: tre persone ai domiciliari. Sequestrati beni per oltre 440mila euro

Vendevano cuccioli di cane a prezzi altissimi e senza la minima documentazione. Il tutto in maniera illegale. Erano da poco comparse le prime luci del mattino quando, nel Comune di Chivasso, i carabinieri hanno arrestato e messo ai domiciliari tre persone di nazionalità italiana. Le accuse, nei loro confronti, sono di associazione a delinquere per il commercio illegale di animali da compagnia, ma anche maltrattamento e uccisione di animali. Inoltre, dovranno rispondere anche di frode in commercio, falso ideologico, omessa denuncia e truffa.

Ma non finisce qui: i tre dovranno rispondere anche di estorsione aggravata, usura, furto, sottrazione di beni sottoposti a sequestro, autoriciclaggio e sostituzione di persona.



Un ventaglio piuttosto ampio di reati, che hanno portato anche al sequestro di beni per oltre 442mila euro, ma pure una casa in provincia di Torino, un'automobile e 114 esemplari di cani.