Due cooperative si prenderanno cura di piazza Banfi

Nuovi arredi urbani, panchine colorate e interventi di manutenzione e giardinaggio. Sono alcuni dei punti del patto di collaborazione siglato tra Comune di Pinerolo e cooperative sociali Valdocco e Chronos per la cura di piazza Banfi.

La sua scarsa pulizia e la sua manutenzione, nelle ultime settimane, ha fatto discutere. Ma ora, per tre anni, saranno queste due realtà a doversene occupare.

In particolare, Chronos, nell’ambito del progetto ‘In viaggio con Clara’ fornirà una panchina, un porta biciclette e una fioriera con essenze floreali. Ma non solo, progetterà con il Comune momenti di aggregazione, per far vivere la piazza. Valdocco, invece, tramite il centro diurno Mistral dell’Asl To3, si occuperà di pitturare 10 panchine: 7 con colori dell’arcobaleno; 1 bianca con due gocce dorate, simbolo dell’allattamento; 1 rossa, contro la violenza sulle donne, avrà la scritta ‘Non sei sola’ e il numero antiviolenza 1522, 1 nera con scritto ‘No al razzismo’.

In programma ci sono anche interventi settimanali di manutenzione che vanno dalla pulizia dell’area, al giardinaggio, passando per il recupero dell’aiuole e lo smaltimento rifiuti. Queste attività coinvolgeranno personale delle cooperative e gli ospiti del centro diurno, ma i sottoscrittori sperano anche di coinvolgere residenti e frequentatori della piazza.

Questo è il terzo patto di collaborazione sottoscritto a Pinerolo dopo quello di piazza Guglielmone e del Parco Urbano partecipato.