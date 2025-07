Zanzare: come difendersi? Nuovo incontro informativo con Ipla

Terzo appuntamento del Progetto Regionale di Lotta alle Zanzare, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con Ipla Spa (Istituto per le Piante e l’Ambiente). L’incontro si terrà mercoledì 6 agosto alle 18, presso l’area orti di Viale della Frutta, con ingresso da via Pietro Cossa 165.

L’obiettivo? Diffondere buone pratiche e azioni concrete da adottare per ridurre la proliferazione delle larve e, di conseguenza, la presenza di zanzare nelle aree urbane e agricole. Un tema che, con l’aumento delle temperature e delle segnalazioni di malattie trasmesse dagli insetti, diventa ogni anno più rilevante.

A guidare l’incontro sarà la dottoressa Barbara Tanzilli di Ipla Spa, società partecipata della Regione Piemonte, attiva in questo settore sin dal 2007. Durante la serata, verranno presentate le strategie regionali integrate per il monitoraggio, la prevenzione e il trattamento delle aree a rischio.

Il progetto, previsto dalla Legge Regionale n. 75/95, prevede interventi regolari in aree risicole e urbane, oltre a una forte componente informativa rivolta alla cittadinanza. Partecipare agli incontri significa imparare come, con semplici gesti quotidiani, ognuno può contribuire a ridurre l’impatto di questi fastidiosi insetti, spesso anche vettori di malattie per l’uomo e gli animali.

L’appuntamento è aperto a tutti e rappresenta un’importante occasione per confrontarsi direttamente con esperti del settore, capire le dinamiche della diffusione delle zanzare e ricevere consigli pratici da mettere subito in atto nel proprio giardino, balcone o orto.