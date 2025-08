Scontro frontale tra auto nel reggino, marito e moglie morti a San Ferdinando

(Adnkronos) - Marito e moglie hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle ore 21.50, sulla strada provinciale Est a San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria. Sul posto è intervenuta una squadra del comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria – Distaccamento di Palmi. Secondo una prima ricostruzione c'è stato uno scontro frontale tra due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen Golf.

I coniugi viaggiavano a bordo della Panda e sono stati estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco e del 118. Entrambi sono stati trasportati in condizioni critiche all’ospedale di Polistena, ma in seguito sono deceduti. Ferita gravemente anche la persona a bordo della Golf, trasportata d’urgenza in ospedale.

La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Polistena, i carabinieri della stazione di San Ferdinando e una pattuglia della polizia del commissariato di Gioia Tauro. Concluso l'intervento la strada è stata riaperta.