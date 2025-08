Cobolli, alta tensione con Shelton: fa una smorfia, l'americano si infuria

(Adnkronos) -

Finale ad alta tensione tra Flavio Cobolli e Ben Shelton. Nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto a fine partita è andata in scena una stretta di mano piuttosto tesa tra i due, con l'americano che aveva frainteso un gesto dell'azzurro. Tutto è successo dopo che Shelton ha realizzato il match point con cui ha battuto Cobolli in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-6 (1), volando così ai quarti di finale del torneo canadese.

Lo statunitense, una volta raggiunto l'azzurro a rete per i saluti di fine partita, ha accusato Cobolli di aver fatto una smorfia rivolta a lui durante il match. Shelton ha mimato l'espressione, ma Flavio ha negato fosse riferito a lui e spiegato che era rivolto al suo angolo. La discussione è proseguita per alcuni minuti, con il giudice di sedia intervenuto per fare da paciere.

Shelton ha poi chiuso il caso in conferenza stampa: "Ha fatto un gesto durante il tie break e gli ho chiesto spiegazioni", ha detto lo statunitense, numero sette del mondo, "Cobolli ha detto che non era rivolto a me e io gli credo, quindi va tutto bene."