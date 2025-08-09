Scontro tra moto e auto sulla provinciale 129: perde la vita un 31enne

Nel pomeriggio del 9 agosto 2025, un grave incidente stradale ha causato la morte di un motociclista di 31 anni sulla provinciale 129, nel tratto tra Poirino e la frazione Pessione di Chieri, all’altezza di borgata Masio. La moto, una Bmw 1200 R GS, si è scontrata con un’Alfa Romeo Giulietta guidata da una donna di 31 anni di Poirino.

La vittima è Alessandro Bellanova di Chieri. L’impatto è avvenuto intorno alle 14 (secondo alcune fonti le 16) e ha avuto conseguenze tragiche: il conducente della moto è deceduto sul colpo. In sella con lui c’era un passeggero coetaneo, rimasto gravemente ferito e trasportato in elisoccorso al Cto, dove si trova ora in prognosi riservata. La conducente dell’auto è rimasta illesa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri per i rilievi e le indagini, insieme ai sanitari della Croce Verde di Villastellone. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.