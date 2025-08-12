Ferragosto da record a Taggia e Arma: 8 giorni di concerti, fiere, spettacoli e grandi eventi

“Pronti per Ferragosto? Sarà un periodo intenso e ricco di eventi da vivere in famiglia e con gli amici. Vi aspettiamo!”. Così interviene l’assessore alle Manifestazioni del Comune di Taggia, Barbara Dumarte, che guarda agli eventi in programma nei prossimi giorni. “Si parte già domenica 10 agosto con la fiera promozionale ‘Shopping in Riva al Mare’ lungo via Queirolo e, la sera alle 21.30, il concerto dei Jovanotte, tribute band di Jovanotti, in piazza Eroi Taggesi,” conferma l’assessore.

Il giorno seguente, lunedì 11 agosto, saliranno sul palco di piazza Tiziano Chierotti, i Mascalzoni Latini per un vero e proprio dance party che farà ballare il pubblico. Martedì 12 andrà invece in scena ‘L’Emilia del Rock’, tributo a Ligabue e Vasco Rossi, sempre alle 21.30, sempre nella piazza principale di Arma. A Taggia si svolgeranno, invece, i ‘Concerti Giubilari – 1° Festival Dedicato a Marco Enrico Bossi’ nell’oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano.

Mercoledì 13 agosto, in piazza Tiziano Chierotti, il grande ritorno di ‘Voglio Tornare negli anni ‘90’, una delle serate più attese della stagione estiva in Riviera. Triplo appuntamento giovedì 14 agosto: ad Arma la fiera ‘Artigianato Sotto le Stelle’ e alle 21.30 il concerto Italia Mania con i classici della musica italiana. A Taggia, sempre alle 21.30, in piazza Ss Trinità andrà in scena ‘Il Circo di Domani’, un nuovo show con Fluffy Puppets e Ops.

Anche il giorno di Ferragosto, venerdì 15 agosto, sarà ricco di appuntamenti. Dalle 18.30 alle 20.30 sfilerà sul lungomare di Arma ‘Flora’, una magnifica parata floreale. In piazza Gastaldi a Taggia, alle 21.30, si svolgerà il ‘Concerto Sotto le Stelle’ con la Open Orchestra diretta dal Maestro Marco Reghezza. In piazza Tiziano Chierotti il pubblico canterà le hit di Max Pezzali con la 883 Experience della band Time Out, dalle 21.30.

Sabato 16 agosto, sbarca ad Arma ‘2000 in spinta’, un nuovo format che farà divertire, ballare e cantare sulle migliori hit dal 2000 ad oggi. Appuntamento alle 21.30 in piazza Tiziano Chierotti.

La settimana di ferragosto si chiuderà domenica 17 con il Comedy Show in piazza Tiziana Chierotti alle 21.30. Saliranno sul palco, direttamente da Zelig e Colorado: Claudio Batta, Mauro Villata e i Senso d’Oppio. Mentre a Taggia, dalle 8 alle 19, si svolgerà il mercantino dell’Antiquariato e Piccolo Collezionismo, all’ex mercato coperto in via Lungo Argentina.