A Ferragosto c'è chi preferisce la cultura: in migliaia in visita nei musei e nelle gallerie della città

Il turismo non si è fermato a Ferragosto in città.

Migliaia i visitatori che, forse anche complice il maltempo di questa mattina, hanno scelto la cultura per trascorrere il 15 agosto. Diversi i luoghi tra musei e gallerie che hanno registrato un aumento di ingressi rispetto al 2023, tra cui il Museo del Cinema.

Alla Reggia di Venaria Reale sono stati 2.024 i visitatori nella giornata odierna di Ferragosto, mentre i turisti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero che da inizio mese hanno potuto ammirare la Reggia, i Giardini, la mostra "Capodimonte da Reggia a Museo" e il Castello della Mandria, sono stati quasi 20.000. Molto apprezzata è stata in particolare la proposta delle "Sere d'Estate alla Reggia" che ogni serata ha registrato la media di 2.000 visitatori.

Sono oltre 3.500 invece i visitatori che nel giorno di Ferragosto hanno visitato il Museo Nazionale del Cinema. Un risultato, anticipato da una settimana che ha visto una media di 2.500 ingressi al giorno. “Siamo molto contenti di questo risultato, in aumento rispetto al 2023, che conferma il trend positivo di quest’anno - sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema -. Aspettiamo adesso i risultati del weekend, che si preannunciano interessanti e importanti. Un successo che ci ha già permesso in 7 mesi di superare i 500.000 visitatori e che premia non solo il museo ma anche Torino e il Piemonte”.

Ai Musei Reali, sono stati staccati 2035 biglietti che hanno consentito di ammirare i capolavori della collezione museale permanente e quelli delle esposizioni temporanee: nelle Sale Chiablese, Guercino.

I musei della Fondazione Torino Musei hanno accolto 4.930 visitatori che hanno potuto visitare le mostre temporanee. In particolare, 1.221 persone hanno visitato la GAM, dove erano visitabili solo le mostre temporanee e non le collezioni, chiuse per riallestimento, 1.501 il MAO e 2.208 Palazzo Madam