A Torino uffici comunali chiusi il 15 agosto, ma garantiti i servizi essenziali

Venerdì 15 agosto gli uffici comunali saranno chiusi.

Resteranno in piena attività il Pronto intervento del Comando della Polizia Locale di via Bologna e le pattuglie sul territorio. Gli uffici Rilascio Atti e Visure Immagini, Procedure Sanzionatorie (Cassa – Verbali) e Sportello del Cittadino del Comando Generale di via Bologna 74 saranno invece chiusi nei giorni 15–16–17 agosto. I comandi territoriali saranno aperti giovedì 14 e sabato 16 agosto con orario 9-12.30.

Per quanto riguarda i Servizi Sociali, il call center del Servizio Aiuto Anziani resterà sempre attivo, ma dalle ore 16 di giovedì 14 agosto e fino a domenica 17 agosto compreso risponderà il centralino della Polizia Municipale. Il Servizio Aiuto Anziani riprenderà il normale servizio lunedì 18 agosto, a partire dalle ore 8.30. In caso di necessità sarà possibile quindi chiamare i numeri 011.011.33.333 e 011.81.23.131.

Gli uffici della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica di via Orvieto 1/20/A e le sedi dei Distretti Sociali Distrettuali rimarranno chiusi nella giornata di venerdì 15 agosto.

Il PIU - Punto Informativo Unificato - di piazza Palazzo di Città, aperto per tutto il mese di agosto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, sarà chiuso il 15 agosto.

L'ufficio Permessi di Circolazione di piazza San Giovanni 5 resterà chiuso dall'11 e fino al 16 agosto. Riaprirà lunedì 18 agosto continuando a ricevere l'utenza su appuntamento.

Il 15 agosto gli uffici dei Servizi Cimiteriali saranno chiusi e non verranno effettuati funerali, mentre i cimiteri resteranno aperti dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con servizio di trasporto interno gratuito al Parco e al Monumentale e accesso consentito alle auto autorizzate.

Chiusi il 15 agosto gli sportelli dell’Anagrafe centrale e delle sedi decentrate.

La sospensione del servizio riguarderà anche gli uffici del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata, che saranno pertanto chiusi il 15 agosto.

Non saranno attivi anche il centralino di Palazzo civico e i call center di Anagrafe, Commercio, e Tributi.

Nel mese di agosto le Biblioteche civiche torinesi variano i loro orari di apertura, che è possibile verificare sul sito bct.comune.torino.it/. Venerdì 15 agosto le Biblioteche civiche saranno chiuse. Sabato 16 agosto resteranno aperte, dalle ore 9 alle 15, la Biblioteca civica Centrale e la Biblioteca civica Francesco Cognasso.

Venerdì 15 agosto i musei civici - GAM, MAO e Palazzo Madama - saranno aperti con orario continuato 10-18 e prezzi speciali. Le mostre permanenti saranno visitabili al prezzo simbolico di 1 euro. Aggiungendo 1 euro si potrà accedere alle mostre temporanee. Disponibili anche visite guidate, da prenotare al numero 0115211788 o all’indirizzo email prenotazioniftm@arteintorino.com, da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 17.30.

Chiusi il Centro Interculturale - dall’11 al 24 agosto - e, nel giorno di Ferragosto, l'Archivio Storico della Città.

Saranno chiusi, infine, gli impianti sportivi a gestione diretta del Comune, come il palazzetto Le Cupole e la piscina Monumentale.







