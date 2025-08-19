Estate bollente in carcere, Torino verso il nuovo Garante dei detenuti. Lo Russo: "A settembre la decisione" [VIDEO]

Un'altra estate bollente per il carcere torinese, in tutti i sensi. In una settimana un detenuto si è tolto la vita e altri due sono stati salvati in extremis da due guardie carcerarie. Intanto, a livello regionale si infiamma il dibattito sulla figura del Garante delle persone private della libertà personale. Prima, la critica delle opposizioni sulla nomina della nuova Garante regionale Monica Formaiano, secondo loro troppo politica. Poi, l'attacco della destra al Garante Regionale uscente, Bruno Mellano, che non avrebbe dedicato attenzione alla figura degli agenti penitenziari. Il centrosinistra ha risposto che, per statuto, il Garante si deve occupare dei diritti dei detenuti e non degli altri soggetti che popolano il sistema carcerario, che ha comunque sempre tenuto in considerazione nei suoi rapporti.

"Il Garante - ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo - è il Garante delle persone private della libertà, non ci sono ambiguità su questo. Comprese le persone che sono nei CPR. Che non vuol dire non andare a interloquire col personale di custodia, ma il mestiere del Garante è per le persone private della libertà personale".

Nel frattempo, è in scadenza il secondo mandato della Garante di Torino, Monica Gallo, che non potrà essere riconfermata. E spetta proprio al sindaco di Torino nominare chi le succederà, interloquendo con la conferenza dei capigruppo del consiglio comunale ma, come decisione finale, in totale autonomia.