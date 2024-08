Nichelino: in tre sul monopattino viaggiano contromano, auto evita in extremis il tragico impatto

In tre sul monopattino viaggiano contromano, auto evita in extremis l'impatto

Nella notte di venerdì e sabato, a Nichelino, si è sfiorata la tragedia, per una bravata di tre giovani che avrebbe potuto avere conseguenze fatali. Verso le 3, i ragazzi hanno deciso di sfidare le regole della sicurezza stradale, salendo in tre sullo stesso monopattino e procedendo in contromano.

In 3 sul monopattino e in contromano

All'incrocio tra via Sassari e via Rossini, hanno attraversato l'incrocio a tutta velocità, mettendo a repentaglio la loro sicurezza. Una vettura che transitava proprio in quel momento per fortuna è riuscita a frenare in tempo, evitando così l'incidente.

Pochi giorni prima la tragedia del 28enne

Pochi giorni prima, si era registrata in via Debouchè la tragedia, con un 28enne sul monopattino travolto e ucciso da una vettura.