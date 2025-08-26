L'arbitro pinerolese Manganiello e l’annuncio storico del Var: pioggia di meme su social

È stato un annuncio storico: la prima spiegazione al pubblico di una decisione dopo la revisione al Var. È toccato all’arbitro pinerolese Gianluca Manganiello inaugurare questa nuova regola. Il minuto è il 20° del secondo tempo di Como-Lazio, partita giocata domenica, Castellanos segna il gol dell’1-1 per i laziali. Ma l’azione viene rivista al Var ed ecco l’annuncio: “A seguito di revisione il numero 11 della Lazio è partito in posizione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco”. Il tono perentorio di Manganiello ha però sollevato le ironie di commentatori tv e di utenti social.



Adriano Panatta l’ha paragonato “ai proclami in piazza Venezia” del Duce, e c’è chi ha fatto anche un video, con la folla in piazza Venezia. Chi ha detto che sembrava “una dichiarazione di guerra alla Francia”. E la pagina Facebook ‘La Ragione di Stato’, proietta tutto al 2031, annunciando il proclama della bonifica della Laguna di Orbetello e un mondo dove il controllo Var prende il posto del telepass.