Spostarsi a Torino in bus, monopattino o taxi: bonus per chi ha un abbonamento Gtt

Raggiungere la fermata di bus con il monopattino elettrico o taxi, per poi arrivare a destinazione con il pullman o viceversa. GTT , l’azienda di trasporto pubblico torinese, ha infatti sottoscritto una partnership con Bird e Wetaxi .

L'accordo

L'accordo permette ai passeggeri dei mezzi pubblici torinesi di poter utilizzare i servizi dell'azienda di mobilità elettrica e della startup torinese, combinando i vantaggi del trasporto pubblico tradizionale con le soluzioni più moderne e sostenibili per muoversi a Torino: raggiungere le fermate di metropolitana, autobus e tram con i monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita, prenotare e pagare il taxi oppure acquistare il biglietto del treno.

Allo stesso tempo, gli utenti Bird e Wetaxi avranno la possibilità di scoprire i vantaggi della rete di trasporto pubblico di GTT per spostarsi in città e su distanze più lunghe.

Il bonus

Per la nuova collaborazione, GTT, Bird e Wetaxi offrono agli abbonati mensili GTT un bonus: acquistando sull’e-commerce GTT un abbonamento mensile (Under 26, Formula U e Formula 3), si potrà ottenere un codice promozionale di €5 da utilizzare direttamente sulle app Bird e Wetaxi per i loro servizi.