A Torino metropolitana di nuovo ferma per colpa dei vandali

I vandali stoppano la metropolitana di Torino. A seguito infatti del tentativo di intrusione da parte di alcune persone nei locali di esercizio della linea 1, GTT ha dovuto stoppare il transito dei convogli.
"La forzatura delle porte di banchina - spiegano dal Gruppo - comporta infatti, per motivi di sicurezza, la sospensione del servizio". GTT provvederà a presentare un esposto alle forze dell'ordine per richiedere la valutazione del caso. In passato si erano già verificati altri atti vandalici, con persone che avevano cercato di introdursi nelle gallerie in prossimità del capolinea Fermi a Collegno.