Moncalieri | 27 gennaio 2026, 11:53

Moncalieri, due "furbetti dei rifiuti" scoperti dai carabinieri della Forestale

Per entrambi è scattata la denuncia: avevano abbandonato materassi, divani e altri oggetti ingombranti in via Baden Powell

La scoperta fatta dai carabinieri della Forestale

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Torino hanno denunciato due soggetti di nazionalità straniera per gestione illecita di rifiuti e abbandono di rifiuti in via Baden Powell a Moncalieri. Dopo tanti casi di 'furbetti dei rifiuti' rimasti impuniti, stavolta i responsabili sono stati rapidamente identificati.

Per entrambi scattata la denuncia

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione e del rinvenimento di alcuni rifiuti ingombranti (un materasso matrimoniale, un divano comprensivo di materasso a molle e di altre parti smontate), abbandonati sul suolo, che deturpavano l’area circostante. Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, i militari sono risaliti all’identità dei contravventori, i quali sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Dalla ricostruzione dei fatti i due a bordo di un autocarro avrebbero trasportato e successivamente abbandonato sul suolo i rifiuti summenzionati.

Il contrasto ai reati ambientali

Le attività di indagine condotte rientrano nel piano di contrasto ai reati ambientali per la tutela del decoro e della salute pubblica promosso dal Gruppo Carabinieri Forestale di Torino. 

Si precisa che il presente procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari, per cui ogni valutazione è da considerare allo stato degli atti e fatte salve le successive valutazioni di merito.

