Detenzione e spaccio di droga: nove persone arrestate dalla Squadra Mobile

Sono nove le persone arrestate nei primi giorni dell’anno dalla Polizia di Stato a Torino, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti svolta dai poliziotti della Squadra Mobile.

Durante il controllo di un esercizio pubblico di via Fossata, gli agenti hanno notato un quarantaquattrenne di nazionalità marocchina che, nascondendosi fra gli avventori del locale, cercava di occultare in bocca un sacchetto, risultato poi contenere un involucro di cocaina. Nello zaino che l’uomo aveva con sé, invece, gli agenti hanno rinvenuto trecento grammi di hashish e della cocaina. Da successivi accertamenti il soggetto è risultato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in quanto già gravato da una condanna in materia di sostanza stupefacenti.

I controlli hanno anche riguardato diverse aree verdi della città. All’interno del Parco Dora, sono stati intercettati due soggetti senegalesi intenti a cedere della sostanza stupefacente in cambio di denaro. Nel primo caso, dopo un breve inseguimento, è stato fermato e arrestato un ventiquattrenne che aveva con sè diverse dosi di crack già pronte allo smercio.

Anche l’altro pusher senegalese, di trent’anni, era in possesso di 36 frammenti di crack. A carico di entrambi sono stati sequestrati diverse centinaia di euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Nei pressi dell’area delle Piscine Sempione, invece, sono stati arrestati un trentottenne senegalese e una ventunenne italiana. Gli stessi sono stati trovati in possesso di 20 grammi di crack pronto per lo spaccio.

A seguito dell’attività di prevenzione svolta, inoltre, gli operatori della Squadra Mobile hanno fatto irruzione in un’abitazione in via Thures, in cui erano stati notati dei movimenti sospetti. Nell’appartamento, ove vive un cittadino italiano, poi tratto in arresto, sono stati rinvenuti oltre 2 kg di hashish, 3 bilancini, e materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente, oltre alla somma di 200 euro in contanti.

Inoltre, nella costante attività di prevenzione e repressione, sono stati eseguiti 3 arresti di pusher che si muovevano a bordo di monopattino.

Un ventitreenne gabonese è stato arrestato nel quartiere Madonna di Campagna, per la cessione di sostanza stupefacente, nonostante il tentativo dello spacciatore di darsi alla fuga col monopattino.

Due cittadini marocchini di 23 anni sono stati, infine, arrestati in zona Barriera Milano, scongiurando anche qui la fuga col velocipede. Gli agenti della Squadra Mobile li hanno fermati dopo la cessione, fra loro, di 5 panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi 400 grammi. Un'altra ventina di grammi di sostanza stupefacente sono stati rinvenuti dagli agenti nell’abitazione di uno dei due.

Preme segnalare che nel corso del 2025 la squadra specializzata dei “Falchi”, in materia di droga, ha tratto in arresto 147 persone, delle quali 125 in flagranza di reato, e ne ha denunciate all’A.G. 55 in stato di libertà. Nello stesso periodo, sono stati sequestrati 190 kg di hashish; 91 di marijuana, 25 di cocaina; 17 di ketamina e oltre 3 chili di altre sostanze.

I procedimenti penali scaturiti dagli arresti in argomento sono attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva degli indagati.

Droga, nei guai anche un cittadino albanese

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di origini albanesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A seguito di attività info-investigative, gli agenti della Squadra Mobile hanno ispezionato un autolavaggio sito nel quartiere Borgo Vittoria. Durante le fasi di controllo, il titolare dell’esercizio commerciale, un uomo di 31 anni, è apparso agitato.

Nella disponibilità del giovane, gli agenti hanno rinvenuto due chiavi di due diverse autovetture. Nel bracciolo porta oggetti di una di queste, c’erano 115 grammi di cocaina e circa 20 grammi di hashish. Negli uffici dell’attività, è stato recuperato anche materiale per il confezionamento delle dosi e ulteriori 10 grammi di cocaina occultati sopra un mobile di metallo. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

Il procedimento penali scaturito dall’arresto arresto è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva dell’indagato.