Cronaca | 27 gennaio 2026, 12:12

Castellamonte, cade dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. Operaio di 41 anni in codice rosso

L'uomo è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale del Cto dove è stato affidato alle cure dei medici

L'operaio è stato trasportato al Cto con l'elisoccorso

Ancora un incidente sul lavoro nel Torinese. L'allarme, questa volta, è scattato intorno alle 10,30 a Castellamonte, nel Canavese, in strada Cuorgnè 47. Qui un'equipe del 118 di Azienda Zero è intervenuta per prestare soccorso a un uomo di 41 anni che è precipitato dal tetto di un capannone, da un altezza di circa 6 metri. 

Sul posto è arrivata un'ambulanza, ma anche l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. Il paziente è  stato stabilizzato dall'equipe sanitaria e poi  trasportato in elicottero all'ospedale CTO in codice rosso per politrauma.

redazione

