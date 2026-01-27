Ancora un incidente sul lavoro nel Torinese. L'allarme, questa volta, è scattato intorno alle 10,30 a Castellamonte, nel Canavese, in strada Cuorgnè 47. Qui un'equipe del 118 di Azienda Zero è intervenuta per prestare soccorso a un uomo di 41 anni che è precipitato dal tetto di un capannone, da un altezza di circa 6 metri.
Sul posto è arrivata un'ambulanza, ma anche l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. Il paziente è stato stabilizzato dall'equipe sanitaria e poi trasportato in elicottero all'ospedale CTO in codice rosso per politrauma.
Cronaca | 27 gennaio 2026, 12:12
Castellamonte, cade dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. Operaio di 41 anni in codice rosso
L'uomo è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale del Cto dove è stato affidato alle cure dei medici
