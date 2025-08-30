Il suono del peperone: un'installazione unica alla 76esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Quasi tutti possono affermare di conoscere il gusto e il profumo del peperone, ma il suono? Grazie alla speciale installazione del sound engineer Nicolò Zilocchi è possibile scoprirne anche il suono alla 76esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola in corso fino a domenica 7 settembre 2025.

L’ortaggio simbolo della manifestazione si è trasformato in una fonte di esplorazione sonora e sensoriale. Attraverso un lavoro di ricerca tra natura, tecnologia e percezione, Zilocchi dà voce al peperone e ha realizzato per l’occasione una colorata pianola rossa e gialla con il peperone quadrato di Carmagnola ma anche I suoni della batteria con I peperoni della variante allungata.

“Ad attivare i sensori all’interno dei peperoni è il tocco umano – spiega Zilocchi – ogni peperone è collegato con un sensore e risponde esattamente come un tasto di un pianoforte, i suoni vengono poi assegnati tramite un’interfaccia di mia invenzione”.

“Tutti conosciamo la bontà del Peperone di Carmagnola unica nel suo genere, ma per questa edizione abbiamo voluto esplorarne anche il suono - spiega Stefano Pelliciardi, di SGP Grandi Eventi, organizzatore della Fiera – perché crediamo che il peperone non sia solo un’eccellenza gastronomica, ma anche un simbolo identitario, culturale e persino artistico. Con Il Suono del Peperone, Zilocchi ci offre uno sguardo (e un ascolto) nuovo, capace di emozionare e stupire”.

L’installazione interattiva e immersiva invita il pubblico a provare e sperimentare un’esperienza unica. Appuntamento fino a domenica 7 settembre per la 76esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (ingresso gratuito) per un’edizione ricchissima di eventi, sapori e spettacoli e soprattutto novità per grandi e piccini tutte da provare tra le vie e le piazze del centro storico. Un viaggio saporito e divertente alla scoperta del mondo del peperone, promossa dal Comune di Carmagnola e prodotta da SGP Grandi Eventi.

