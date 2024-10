L'attesa è finita, al posto della Rotonda apre One: l'inaugurazione domani sera con ospite Rovazzi

Doveva aprire quest’estate ma i lavori sono slittati e ora l’apertura ufficiale del One, l’ex discoteca La Rotonda, è fissata a domani.

“Si tratta del secondo locale commerciale che inaugura all’interno del Valentino (il primo è stato il villino Caprifoglio, ndr), mentre a breve riapriranno il Fluido e lo Chalet. Siamo contenti perché si tratta di un'occasione per dare nuovo slancio al commercio locale'” così Massimiliano Miano e Dario Pera, presidente e coordinatore della Circoscrizione 8 durante il sopralluogo della Commissione.

Il One è un locale che si lascia alle spalle il clubbing di una quindicina di anni fa e che si apre alla ristorazione coordinandosi con il futuro del Parco del Valentino.

"Diventerà uno spazio polifunzionale per gli studenti del Politecnico, non più un club, ma un locale a 360 con attività di giorno e di notte", spiega Davide Gallo, socio della Rotonda S.r.l. Che da tre anni e per i prossimi 17, avrà in concessione i locali dal Comune di Torino. Un percorso lungo quello verso la riapertura di domani, a partire dalle ore 20.30, e che vede come ospite di punta Fabio Rovazzi.

"Abbiamo iniziato con lo sfollamento delle persone - spiega Gallo -. Poi ci siamo dovuti fermare perché sono iniziate le linee guida del Pnrr. Abbiamo dialogato quindi insieme al Poli, al Comune e alla Soprintendenza per avviare un progetto simile a quello che avverrà nel Parco. L’anno scorso abbiamo accelerato, volevamo aprire d’estate, ma non ci siamo arrivati. Siamo arrivati a domani".

Il locale, per cui la società ha investito oltre 4 milioni di euro e per cui paga un affitto mensile di 13 mila euro, ha alle spalle le 25 aule del Poli che apriranno nel 2027, mentre davanti ha il Parco del Valentino.

"Avremo due ristoranti, una gelateria aperta da marzo a ottobre, un bar e giardino che potranno essere utilizzati anche come spazi dagli studenti". D'estate ci sarà un ristorante esterno aperto fino a mezzanotte, poi si comincerà con la serata di spettacoli e musica.

D’inverno saranno due i ristoranti: quello al primo piano, aperto come una sorta di brasserie, con solo carne sul menù e da cui si potrà godere della vista sul Parco grazie a un nuovo terrazzo aperto.

Al piano di sotto invece si troverà il ristorante con un menù vario e una sala dedicata a spettacoli e concerti. A fianco si trova un piccolo per ora chiamato Le Box e che per prossimi per due anni sarà un club come era una volta l’intera Rotonda, ma che poi diventerà un bar invernale.

Duemila metri quadrati interni e 3mila esterni per una capienza totale di 3.648 persone (2.670 interno, 888 esterni) che fino a dicembre potranno sperimentare gli ambienti sia dentro che fuori. 85 i dipendenti attuali anche se dovrebbero aumentare secondo le previsioni di Gallo, che insieme agli altri soci della società gestisce il Pick Up di Torino e ha da poco acquisito anche il Cinema Maffei, prossimamente un club nel cuore di San Salvario.

Resta il problema della sosta. “Per i prossimi due anni tutti questi cantieri toglieranno posti auto senza contare che attorno al Valentino verranno tolti”. L’idea sarà quella di valutare eventuali mezzi elettrici per portare le persone al One.