Campiglione Fenile, il Comune rilancia gli impianti sportivi

“Abbiamo riempito di attività la palestra per tutte le sere della settimana e anche il campo sportivo verrà occupato per più giorni”, così il consigliere comunale Fabrizio Reale annuncia l’inizio della nuova stagione degli impianti sportivi di Campiglione Fenile. Nel mese di giugno, infatti, l’Amministrazione comunale ha preso in mano la gestione di buona parte degli impianti di via De Amicis: la palestra, il campo da calcio e quello polivalente. Al precedente gestore è rimasta la pizzeria e il campo da bocce: “A giugno è scaduta la concessione al privato, l’abbiamo rinnovata solo per quanto riguarda quelle due strutture, il resto è passato sotto la gestione del Comune che ha fatto appello ai cittadini affinché aiutassero a dare un nuovo impulso agli impianti sportivi” aggiunge Reale. Così nei mesi scorsi, grazie all’aiuto dei volontari, l’Amministrazione ha fatto manutenzione: “Sono state riviste le docce, imbiancati gli spogliatoi e i punti in cui c’erano incrostazioni” continua il consigliere.

Sono state contattate inoltre associazioni che potessero essere interessate a usare le strutture: “Inizieranno ad utilizzare gli impianti sportivi dal primo settembre. Un’associazione è di Campiglione Fenile, ed è stata appena costituita, le altre arrivano dai paesi limitrofi. Giocheranno da noi una società sportiva pallavolistica e una calcistica, più tre squadre amatoriali miste di pallavolo e due amatoriali di calcio”. C’è anche in progetto di attivare corsi sportivi per bambini e di avviare ulteriori lavori: “Andrebbe rifunzionalizzato il campo polivalente che attualmente ha un fondo in cemento e presenta le linee tracciate per il tennis, ma prima dobbiamo capire come potrebbe essere utilizzato” conclude Reale.