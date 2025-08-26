La Route del Marguareis - 7° edizione ciclo-escursionistica internazionale

Una straordinaria avventura in Mountain Bike di 75 km su un percorso MAGNIFICO!
La Route del Marguareis, una ciclo-escursionistica internazionale che attraversa gli splendidi scenari delle Alpi del Mediterraneo, percorrendo le meravigliose strade bianche che da Tenda risalgono la Valle Roja, La Via del Sale, la Ciclovia del Duca sino a Chiusa Pesio.
OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti
- COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE
- LEGGERE IL REGOLAMENTO 2025
- Allegare copia del proprio certificato medico per l’attività sportiva agonistica o non agonistica in corso di validità (non necessario per gli atleti regolarmente iscritti alle Società Sportive) oppure compilare la MANLEVA
PROGRAMMA
- RITROVO ore 5.30 a Chiusa Pesio
Trasporto con mezzi dell’organizzazione fino a Limone Piemonte (posti limitati)
- RITROVO ore 7.20 a Limone Piemonte
Spostamento in treno dei partecipanti con bici da Limone Piemonte a Tenda
*l’organizzazione verificherà la possibilità di caricare bici e partecipanti, per chi interessato, dalle stazioni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo
TABELLA ORARI TRENO Cuneo – Tenda:
Ore 06:41 Stazione Cuneo
Ore 06:51 Stazione Borgo San Dalmazzo
Ore 07:20 Stazione Limone Piemonte
Ore 07:50 Stazione Tenda
- RITROVO ore 7:50 a TENDA
Saluti istituzionali e partenza della carovana in bicicletta
- PARTENZA ore 8.30 da TENDA (Piazza del Comune di Tenda)
Ore 10,00 punto ricarica Casterino
Ore 11,00 - Punto di ricarica e rifornimento presso Chalet Marmotte
Ore 12,30 – Punto di ricarica presso aggancio Alta via del Sale – Ciclovia Duca
Ore 16,00 - Arrivo al Rifugio Pian delle Gorre.
Ore 18,00 – Arrivo a Chiusa Pesio
Ore 19,00 – Cena a buffet finale
Percorso per MTB e MTB E-BIKE
Tenda – Strada Nazionale – Casterino – Colle di Tenda – Chalet Le Marmotte (punto di ricarica e ristoro) - Alta Via del Sale – Capanna Morgantini (punto di ricarica e-bike e assistenza) - Ciclovia del Duca – Pian delle Gorre - Chiusa Pesio.
SVILUPPO COMPLESSIVO: 74 km
Dislivello complessivo: 1900 m+