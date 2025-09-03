Girano ubriachi nel centro di Ivrea e l'uomo minaccia di sgozzare i poliziotti: bloccato col taser e arrestato un 34enne

Girava ubriaco in compagnia di un'altra persona nel centro di Ivrea, fino a quando alcuni passanti non hanno chiesto l'intervento della Polizia. E' stato arrestato nella giornata di ieri un italiano di 34 anni, originario però della Repubblica Dominicana, con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di armi. Con lui, è stata denunciata anche una donna italiana, originaria della Colombia, per resistenza.

La pattuglia è arrivata nella zona del Movicentro e dopo aver raggiunto le due persone segnalate dai cittadini che avevano effettuato la chiamata alle forze dell'ordine, hanno chiesto loro di smettere di importunare i passanti. Alla richiesta, l’uomo ha minacciato di “sgozzare” gli agenti con un coltello, arma ritrovata poi in suo possesso durante la perquisizione.

Per bloccarlo, gli agenti hanno provato a usare un taser, ma il 34enne è riuscito a sottarsi ed a strappare i fili di collegamento dei dardi, rendendo necessario l’intervento di ulteriori pattuglie a supporto. Non si sono placate, inoltre, le minacce di morte, che - anzi - hanno iniziato a raggiungere anche gli altri agenti arrivati sul posto. Solo grazie all’impiego nuovamente del taser, l’uomo è stato bloccato, trasportato in ospedale per accertamenti e dichiarato in arresto.