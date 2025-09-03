 / Cronaca

Cronaca | 03 settembre 2025, 16:58

Rifiuti e coperte, al Trincerone torna la "casa" dei senzatetto e disperati

L'accusa di Domenico Garcea (FI): "Grave stato di degrado ed insicurezza"

Rifiuti e coperte, al Trincerone torna la "casa" dei senzatetto

Passata l'estate, tornano i vecchi problemi. Tradotto nulla è cambiato nel Trincerone di via Sempione, trasformato come di consueto in un campeggio per disperati e clochard.

Discarica a cielo aperto 

Le immagini che arrivano dal tratto di ex sedime ferroviario, davanti all'ospedale San Giovanni Bosco, sono sempre le stesse: i senzatetto o gli sbandati, che cercano rifugio qui, trasformano la boscaglia in vera e propria discarica a cielo aperto.

Rifiuti e coperte 

Nel canale - all'angolo tra via Sempione e via Monterosa - sono accumulati ogni sorta di rifiuti, accanto a giacigli improvvisati fatti di coperte, stracci e sacchi a pelo. A denunciare di nuovo lo stato di abbandono del Trincerone è il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea, che in passato ha più volte sollecitato con interpellanze "la pulizia della vegetazione fuori controllo e la lotta alle colonie di topi". 

"Accampamenti per clochard"

Come testimoniano le immagini, "l’area è oggi occupata da accampamenti di senzatetto e clochard, aggravando degrado e insicurezza. Serve un intervento per riportare decoro e sicurezza all'area" conclude Garcea.

Cinzia Gatti

