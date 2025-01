Barriera di Milano, rimossi i dehors abbandonati e fatiscenti: "Il problema durava da oltre un anno"

Dopo mesi di segnalazioni e preoccupazioni da parte dei residenti e della Circoscrizione 6, sono stati rimossi i resti fatiscenti di due dehors abbandonati in corso Giulio Cesare, 119 e all’angolo tra corso Vercelli e via Cervino.

Residui di attività chiuse o fallite

Entrambi gli spazi, un tempo attività commerciali ora fallite, erano diventati tratti pericolosi e degradanti per il quartiere, mettendo in molte occasioni in pericolo i residenti. I quali affermano, soprattutto negli ultimi mesi, che era diventato addirittura impossibile affacciarsi dal balcone senza essere costretti ad assistere a scene indecenti: tra tossicodipendenti in stato confusionale e individui che urinavano e defecavano a cielo aperto.

La struttura di corso Giulio Cesare era stata eliminata già nei mesi scorsi, ma quella di corso Vercelli e la parte che si affacciava su via Cervino ha rappresentato un problema più complesso. Infatti, solamente venti giorni fa sono state rimosse le paratie del dehors, ormai pericolanti.

Dehors pericolanti, non solo fatiscenti

La situazione, però, non sembrava essere migliorata, aggravandosi al punto che, appena due giorni fa, la capogruppo di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 6 Verangela Marino aveva segnalato la vicenda di un bambino caduto proprio in quell’area.

Fortunatamente il giovane si è solamente sbucciato il ginocchio, ma sollevando il rischio di un incidente ben più grave. Dopo questo episodio è arrivato l'intervento decisivo da parte della polizia locale, che nella stessa giornata ha transennato l’area in attesa della rimozione definitiva.

Operazione portata a termine da Amiat

Operazione finale che è arrivata questa mattina, da parte di Amiat che ha effettuato i lavori di pulizia e rimozione rifiuti, con grande soddisfazione per i residenti e per la Circoscrizione 6 che segnalava il problema dal 12 novembre 2024: sono stati eliminati i resti della piattaforma sul lato di via Cervino, abbandonata e in stato di degrado dal giugno 2024, e anche le ultime strutture che si trovavano sul lato di corso Giulio Cesare.

"Questa situazione la seguivamo da tempo perché erano numerose le segnalazioni dei residenti, abbiamo anche portato la vicenda nel tavolo della sicurezza cittadino, strappando la promessa da parte della città che si sarebbe mossa – ha commentato il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto – Oggi abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo. È sicuramente un bel segnale di un lavoro durato nel tempo, che mostra l'impegno della Circoscrizione per risolvere le problematiche dei quartieri. Ci aspettiamo che questo lavoro venga replicato anche per altri casi simili, perché come quei dehors ci sono altre situazioni analoghe sul territorio".

Marino: "Sette mesi per rimuoverli"

"Ci sono voluti ben sette mesi per rimuovere due dehors in totale stato di abbandono, dove si consumavano atti illeciti lasciando purtroppo il quartiere in uno stato di degrado, di sicurezza e di mancanza di igiene – ha spiegato la capogruppo di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 6, Verangela Marino – Sono state molte le segnalazioni dei residenti, addirittura di persone che non si affacciava per non vedere scene davvero degradanti. La velocità della città di Torino, quando serve un aiuto concreto ad un quartiere già problematico, evidentemente lascia abbastanza discutere".