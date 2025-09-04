Beinasco pronta alla ripresa delle lezioni: sostituiti tutti gli impianti di riscaldamento nelle scuole

Sfruttare i caldi mesi estivi per non lasciare al freddo in inverno gli alunni di Beinasco. Con questo intento, durante luglio e agosto, l'amministrazione comunale si è occupata di risolvere il problema riscaldamento delle scuole della città: sono state sostituite tutte le vecchie caldaie degli istituti.

Sostituite tutte le vecchie caldaie

"Non è passato un solo inverno, da quando sono sindaco, senza dover correre ai ripari per problemi di riscaldamento nelle scuole", ha spiegato il sindaco Daniel Cannati. "Abbiamo ereditato una situazione complicata: caldaie vecchie, inquinanti, poco efficienti e soggette a continui guasti – con un sistema di controllo da remoto vecchio di 25 anni. Per questo ci siamo messi subito al lavoro con un piano ambizioso, che ha richiesto tempo, energie e investimenti".

"Quest’estate possiamo finalmente dirlo con soddisfazione: tutte le caldaie delle scuole di Beinasco sono nuove, efficienti, ecologiche e monitorate. Un altro obiettivo di mandato già completato", ha aggiunto il primo cittadino. Sono stati sostituiti gli impianti, alcune scuole sono state collegate alla rete di teleriscaldamento ed è stato anche installato un sistema di monitoraggio e telecontrollo che permetterà – in caso di guasti – di intervenire per tempo prima che i bambini entrino in classe.

Cannati: "Pronti già ora per l'inverno"

"In queste settimane, sfruttando le chiusure estive delle scuole, abbiamo completato gli ultimi dettagli, così da essere pronti per l’inverno", ha concluso Cannati, rilanciando la sua visione su "scuole nuove, manutenzioni straordinarie ed efficientamento energetico" per affrontare al meglio il nuovo anno di lezioni che è alle porte.