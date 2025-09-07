Ieri, sabato 6 settembre, si è tenuto il primo appuntamento autunnale dei Caffè Culturali Viù. La rassegna letteraria che si svolge presso il Caffè Rocciamelone di piazza XXIV maggio. Tema del giorno è stato il bel libro che Mattia Collaro ha dedicato alla 73° batteria d’artiglieria della Guardia alla Frontiera collocata tra Malciaussia ed il Lago Nero nel 1939-1940.

Un volume per lo più fotografico grazie al fortunato ritrovamento di un album appartenuto ad uno degli ufficiali subalterni del reparto. Immagini eccezionali che documentano le fatiche, le difficoltà ma anche i momenti di vita quotidiana di questi militari collocati in luogo caro al cuore dei viucesi.

L’incontro, con proiezione d’immagini nel corso dell’intervista condotta dallo storico locale Alessandro Mella, ha riscosso un grande successo di pubblico. Anzi le persone in sala, alle volte, si sono riconosciute nei fatti e nelle memorie familiari. Prossimo appuntamento il 18 ottobre con Franca Santagiuliana ed il suo romanzo Farfalla Divento.