Gp Monza, un indotto 'monstre' da 192 milioni: ecco come la Formula 1 fa ricca la Lombardia

(Adnkronos) -

Quanto vale il Gp di Monza 2025 di oggi, domenica 7 settembre? Di sicuro, più dell'anno scorso. A certificarlo è la Confcommercio, secondo cui l’indotto della Formula 1 a Monza quest'anno è di 192,6 milioni di euro. Una cifra 'monstre', che racconta come il Circus sia per la città, ma più in generale per la Brianza e la Lombardia, un evento di portata clamorosa. Capace di generare, grazie alla marea di tifosi in arrivo da ogni parte del mondo, riflessi positivi su diversi settori. Dagli alloggi allo shopping, passando ovviamente per ristorazione e trasporti.

Cifre notevoli per la 96esima edizione del Gran Premio d'Italia. Le ricadute positive dell'evento - spiega il report del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - saranno distribuite in maniera omogenea tra le voci alloggio (33% della spesa totale, 63,5 milioni di euro) e shopping (30% della spesa totale, 57,8 milioni di euro). La ristorazione rappresenta il 16% della spesa totale pari a 30,8 milioni di euro, seguita dai biglietti di ingresso (15% della spesa turistica, 28,9 milioni di euro) e da trasporti e parcheggi (6% della spesa totale pari a 11,6 milioni di euro).

Con oltre 330 mila visitatori attesi, l’indotto turistico del Gran Premio d’Italia di F1 porta benefici a un’ampia parte di territorio lombardo, dalla Brianza a Milano e area metropolitana. La maggior parte della spesa turistica (52%) pari a 98,6 milioni di euro, rimarrà nella provincia di Monza e Brianza (+7,6% rispetto allo scorso anno). Il 30%, 58,6 milioni, ricadrà su Milano e Città metropolitana (+7,5% sul 2024) mentre dell’11%, 20,8 milioni di euro (+ 7,2% sullo scorso anno) ne beneficerà la provincia di Como. Il 7% tra Lecco (6,2 milioni di euro, + 6,9% sul 2024), Varese e altre province lombarde.