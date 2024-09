Tennis: Sinner trionfa agli Us Open, arriverà alle Atp di Torino con il primo posto blindato

A fine gennaio aveva trionfato agli Australian Open, conquistando il primo Slam della carriera, dando il via ad un 2024 da sogno che lo ha portato ad essere il numero 1 del mondo. Adesso è giunto il bis a New York, ma Jannik Sinner non è solo re per una notte: il tennista italiano, vincendo l'Open degli Stati Uniti, ha confermato di essere il più forte di tutti, dopo un'estate complicata anche per la questione doping.

Secondo Slam della carriera

Sinner ha battuto in finale l'americano Taylor Fritz, idolo di casa, in appena tre set col punteggio di 6-3 6-4 7-5, conquistando il secondo titolo Slam della carriera, dimostrando che quando arriva in finale non c'è spazio per nessun altro: nelle sei finale raggiunte quest'anno ha portato a casa tutte vittorie, a conferma che che quando la posta in gioco è la più alta lui riesce a dare sempre il meglio.

Come testimoniato anche dal record plurivincente nei tiebreak: nei punti decisivi, quando non si riesce a schiodare la parità, l'azzurro sa giocare meglio di ogni altro, dimostrando sangue freddo e lucidità massima. E il primo posto in classifica è sempre più blindato, con un vantaggio abissale sui rivali.

Atp Finals a rischio per Djokovic

Ora la parte finale del 2024 sarà una lunga corsa verso le Atp Finals di Torino, alle quali Sinner era già certo di prendere parte da mesi: saranno tra i magnifici otto anche Carlos Alcaraz e Sasha Zverev, mentre è a forte rischio la presenza dell'ex numero 1 Nole Djokovic, vincitore delle ultime due edizioni, che domani scalerà indietro in classifica perdendo molti punti, visto che un anno fa aveva conquistato l'Open degli Stati Uniti da cui è stato quasi subito eliminato quest'anno.

E con molte 'cambiali in scadenza, da qui a novembre, al momento Djokovic sarebbe fuori dalla cosiddetta 'Race' per Torino, la corsa alle Finals che tiene conto solo dei risultati ottenuti nel 2024. La sua assenza sarebbe clamorosa, dopo anni di dominio, mentre Sinner al momento ha già superato la soglia dei 10 mila punti da inizio anno, a conferma di un rendimento spaziale. Le Finals ora sono il grande obiettivo di fine stagione, dopo la finale persa nel 2023: il Pala Alpitour lo attende già adesso.