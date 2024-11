Tragedia a Mompantero: escursionista precipita e muore mentre cerca di arrivare in cima al Rocciamelone

Oggi pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno gestito un complesso intervento sul Rocciamelone nel comune di Mompantero.

La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 12.30 da alcuni escursionisti che nei pressi della cima a circa 3500 metri di quota hanno visto precipitare un uomo.

Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo che, nonostante le indicazioni precise fornite dai chiamanti, ha avuto difficoltà a individuare l'uomo, circa 400 metri a valle del sentiero in un punto molto impervio dove si era conclusa la caduta.

Si tratta di Edi Zavatti, un escursionista esperto di 52enne residente a Bussoleno.

Purtroppo non è stato possibile fare altro se non constatarne il decesso e recuperare la salma sempre a bordo dell'eliambulanza 118 con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le operazioni si sono concluse nel primo pomeriggio.

Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è ancora impegnata sulla montagna per recuperare la comitiva che ha assistito alla caduta dell'uomo questo pomeriggio.

Il gruppo, dopo aver lanciato l'allarme, era sceso al rifugio Ca' d'Asti dove i Finanzieri hanno chiesto loro di restare a disposizione come testimoni dell'incidente.

Poiché hanno dovuto attendere a lungo la conclusione delle operazioni, hanno chiesto supporto per ritornare a valle anche in previsione dell'arrivo del buio. Una squadra di soccorritori è stata quindi elitrasportata nei pressi per riaccompagnarli a piedi verso le loro autovetture.